Deliver Us Mars: Nachfolger zu Deliver Us The Moon mit einem ersten Trailer angekündigt

Mit "Deliver Us Mars" kündigten die Entwickler von Keoken Interactive ein neues Science-Fiction-Adventure für die Konsolen und den PC an. Genau wie der geistige Vorgänger in Form von "Deliver Us The Moon" soll das Abenteuer vor allem mit seiner dichten Atmosphäre, knackigen Rätseln und einer spannenden Geschichte punkten.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Frontier Foundry kündigten die Indie-Entwickler von Keoken Interactive ihr neuestes Projekt an. Dieses trägt den Namen „Deliver Us Mars“ und wird sowohl für die Konsolen als auch den PC erscheinen.

Wie es der Name des Titels bereits deutlich macht, haben wir es hier mit einem geistigen Nachfolger zum im Jahr 2020 veröffentlichten „Deliver Us The Moon“ zu tun. Wer das Science-Fiction-Adventure gespielt haben sollte, dürfte sich auch in „Deliver Us Mars“ schnell heimisch fühlen. So versprechen die kreativen Köpfe von Keoken Interactive ein intensives Astronautenerlebnis, in dem es euch auf den Mars verschlägt.

Auf dem Roten Planeten steht ihr vor der Aufgabe, die ARCHE-Kolonieschiffe zu bergen, die von den geheimnisvollen Outward gestohlen wurden.

Die Menschheit steht kurz vor dem Aussterben

Die Geschichte von „Deliver Us Mars“ setzt zehn Jahre nach den Geschehnissen rund um die Mission Fortuna ein. Nach wie vor steht die Menschheit kurz vor ihrem Aussterben. Nach einem mysteriösen Notsignal begibt sich die Zephyr mitsamt ihrer Besatzung auf eine Reise in Richtung Mars, um die von den Outward gestohlenen Kolonieschiffe zu bergen und den Fortbestand der Menschheit zu sichern.

Auf der Oberfläche des Roten Planeten angekommen, steht ihr nicht nur vor der Aufgabe, den widrigen Umständen zu trotzen. Gleichzeitig warten natürlich zahlreiche Rätsel darauf, von euch gelöst zu werden. Während ihr die Geheimnisse rund um die Outward aufdeckt, steht euch ein alter Bekannter zur Seite. Dieser zeigt sich auch im ersten Trailer zu „Deliver Us Mars“, der anlässlich der offiziellen Ankündigung des Science-Fiction-Adventures veröffentlicht wurde.

Bei den Arbeiten an „Deliver Us Mars“ setzten die Entwickler von Keoken Interactive auf die Unreal Engine und versprechen eine „stimmige und beeindruckende Grafik mit Raytracing-Schatten und -Reflexionen in Echtzeit sowie hochmoderne Motion-Capture-Effekten“. Einen Releasetermin bekam der geistige Nachfolger zu „Deliver Us The Moon“ bisher nicht spendiert.

