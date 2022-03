Ikonei Island – An Earthlock Adventure: Malerisches Crafting-Abenteuer vorgestellt

Ikonei Island - An Earthlock Adventure:

Mit "Ikonei Island: An Earthlock Adventure" kündigten die Entwickler von Snowcastle Games ihr neuestes Projekt für die Konsolen und den PC an. Geboten wird laut Entwicklerangaben ein entspannendes Crafting-Abenteuer auf einer mystische Insel.

"Ikonei Island: An Earthlock Adventure" erscheint zunächst für den PC.

Mit „Ikonei Island: An Earthlock Adventure“ stellten die Indie-Entwickler von Snowcastle Games heute ihren neuesten Titel vor, der sowohl für die Konsolen als auch den PC veröffentlicht wird.

Wie es der Name bereits andeutet, dürfen sich Spieler und Spielerinnen von „Earthlock“ auf ein Wiedersehen mit der abwechslungsreichen Welt und diversen Charakteren des Rollenspiels freuen. Mit „Ikonei Island“ möchten die Verantwortlichen von Snowcastle Games laut eigenen Angaben den nächsten Schritt unternehmen und arbeiten derzeit an einem entspannenden Crafting-Abenteuer, das euch auf eine mystische Insel verfrachten wird.

Hier steht ihr unter anderem vor der Aufgabe, die Geheimnisse der Vergangenheit aufzudecken, euch gegen Piraten zu behaupten und wertvolle antike Schätze zu heben. Dabei liegt es an euch, euch die Ressourcen der Insel zu Eigen zu machen und euer Überleben zu sichern.

Die Basis: Euer Dreh- und Angelpunkt

„Nachdem du auf einer bizarren Insel aufgewacht bist, findest du dich umgeben von neugierigen Kreaturen, die an deiner Ankunft interessiert sind. Ihr werdet feststellen, dass diese Kreaturen eine große Rolle in eurem Fortschritt spielen und einzigartige und interessante Fähigkeiten besitzen, die es euch ermöglichen, tiefer auf die Insel Ikonei vorzudringen“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Im Laufe eures Abenteuers nutzt ihr eure Werkzeuge sowie die unterschiedlichen Fähigkeiten der Inselbewohner, um Ressourcen abzubauen und zu nutzen. All diese Materialien werden sich als nützlich erweisen, wenn es darum geht, eure Basis auszubauen und verlassene Ruinen zu einem wohnlichen Weiler auszubauen.

„Ikonei Island: An Earthlock Adventure“ erscheint zunächst im Early-Access für den PC. Die Vollversion wird anschließend für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

