Star Trek Resurgence: Das erste Gameplay-Material zum SciFi-Adventure

Im vergangenen Jahr kündigte das frisch gegründete Entwicklerstudio Dramatic Labs die laufenden Arbeiten am Adventure "Star Trek: Resurgence" an. Heute erreichten uns die ersten Gameplay-Szenen zum kommenden Science-Fiction-Abenteuer.

Zu den zahlreichen Ankündigungen, die im Rahmen der The Game Awards 2021 vorgenommen wurden, gehörte unter anderem „Star Trek: Resurgence“.

Bei „Star Trek: Resurgence“ haben wir es mit einem Adventure zu tun, das beim frisch gegründeten Entwicklerstudio Dramatic Labs entsteht. Dramatic Labs setzt sich zu großen Teilen aus Branchen-Veteranen zusammen, die in der Vergangenheit bei Telltale Games gearbeitet haben. Nachdem es in den letzten Monaten recht still um das Adventure wurde, erreichte uns heute das erste Gameplay-Video, das es auf eine Länge von rund sieben Minuten bringt und uns einen ausführlichen ersten Blick auf „Star Trek: Resurgence“ ermöglicht.

Fokus auf einer narrativen Erfahrung

Offiziellen Angaben zufolge haben wir es bei „Star Trek: Resurgence“ mit einem Adventure zu tun, bei dem großer Wert auf die Geschichte und die Interaktion der Charaktere gelegt wird. Gleichzeitig werden Spieler und Spielerinnen die Möglichkeit erhalten, mit ihren eigenen Entscheidungen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte zu nehmen, die laut Entwicklerangaben nach den Geschehnissen von „Star Trek: The Next Generation“ einsetzt.

In den Mittelpunkt rücken zwei Protagonisten, die eng zusammenarbeiten, um den Angriff einer bisher nicht näher genannten Macht abzuwehren. Im Rahmen der Gespräche wartet ein Dialograd auf euch, mit dem ihr euch für Antworten entscheiden und den weiteren Verlauf der Dialoge beeinflussen könnt.

„Star Trek: Resurgence“ wird im Frühjahr 2022 für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

