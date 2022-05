Two Point Campus: Neues Video stellt die kreativen Anpassungsmöglichkeiten vor

Das Management-Spiel "Two Point Campus" wird eine Vielzahl an Anpassungsmöglichkeiten bieten. Dies haben die Entwickler in einem neuen Video noch einmal zur Schau gestellt.

Zwar planen SEGA und die Two Point Studios das kommende Management-Spiel „Two Point Campus“ erst am 9. August 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und die Nintendo Switch zu veröffentlichen, jedoch haben die Verantwortlichen einmal mehr ein neues Video bereitgestellt, in dem sie die kreativen Anpassungsmöglichkeiten für eure Universität beleuchten.

Die Universität eurer Träume

Dabei kommen sowohl Studiomitbegründer Gary Carr, Art Director Mark Smart als auch Head of Animation Chris Knott zu Wort. Die Spieler werden nämlich einige kreative Werkzeuge an die Hand bekommen, die auch die Level Designer nutzen. Dadurch kann man die Gebäude in jeder Form gestalten, die einem in den Sinn kommt. Eine Vielzahl an Dekorationen wird eure Universität noch individueller werden lassen. Damit man auch genügend Zeit zur Gestaltung hat, kann man die Zeit zu Beginn des Akademischen Jahres anhalten.

Weitere Meldungen zu Two Point Campus:

Mit „Two Point Campus“ erhalten die Spieler die Möglichkeit eine eigene Universität zu eröffnen. Wie schon bei „Two Point Hospital“ sollte man nicht mit einer bitterernsten Simulation rechnen. Vielmehr werden die Entwickler eine Prise Humor hinzugeben, um dem Spiel einen ganz eigenen Charme zu verpassen und die Spieler immer wieder zu überraschen.

Bei Interesse kann man weitere Nachrichten zum Spiel bereits in unserer Themenübersicht entdecken.

Quelle: Twinfinite

Weitere Meldungen zu Two Point Campus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren