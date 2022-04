Two Point Campus: Release des geistigen Two Point Hospital-Nachfolgers verschoben

Two Point Campus:

Eigentlich sollte die Management-Simulation "Two Point Campus" Mitte des kommenden Monats veröffentlicht werden. Wie die verantwortlichen Entwickler der Two Point Studios einräumten, benötigt das Projekt jedoch noch etwas mehr Zeit und wird sich daher auf den Sommer verschieben.

"Two Point Campus" erscheint etwas später als geplant.

Im vergangenen Jahr kündigten die Entwickler der Two Point Studios mit „Two Point Campus“ einen geistigen Nachfolger zu „Two Point Hospital“ an. Zu den größten Neuerungen gehört die Tatsache, dass ihr dieses Mal einen eigenen Campus verwalten könnt.

Ursprünglich sollte „Two Point Campus“ Mitte des kommenden Monats veröffentlicht werden. Wie die Two Point Studios und der verantwortliche Publisher Sega in einer aktuellen Mitteilung einräumten, benötigt die Management-Simulation allerdings noch etwas mehr Entwicklungszeit und wird sich daher auf den Sommer dieses Jahres verschieben.

Wie es in der offiziellen Mitteilung heißt, möchten die Entwickler der Two Point Studios die zusätzliche Entwicklungszeit nutzen, um das Vorhaben, „Two Point Campus“ in einer hohen Qualität für den PC und die Konsolen zu veröffentlichen, realisieren zu können.

Das offizielle Statement im Wortlaut

„Unser Ziel war es von Anfang an, Two Point Campus auf allen PC- und Konsolenplattformen gleichzeitig mit der Qualität und dem Standard zu veröffentlichen, die unsere Community von uns erwartet. Das bedeutet, dass wir für Two Point Campus etwas mehr Zeit brauchen, um sicherzustellen, dass wir das bestmögliche Spiel liefern, das auf allen Plattformen gleichermaßen genossen werden kann“, kommentierte Game-Director Mark Webley die Verschiebung.

Und weiter: „Wir werden diese zusätzlichen drei Monate nutzen, um Two Point Campus für alle Plattformen zu optimieren.“ Begleitet wurde die Verschiebung der Management-Simulation von einem neuen Video, in dem die Macher der Two Point Studios über ihre Vision für das Spiel sprechen und weitere Details nennen.

Als neuer Releasetermin von „Two Point Campus“ wurde der 9. August 2022 ausgerufen.

