The Crew 2 – American Legends: Episode 2 gestartet – Trailer & Details

Weiter geht es mit der Unterstützung des Rennspiels „The Crew 2“, das im März mit „American Legends“ in seine mittlerweile fünfte Season startete.

Auf allen Plattformen brachten die Entwickler von Ivory Tower heute die zweite Episode von „American Legends“ an den Start, in deren Rahmen erneut diverse neue Inhalte und Belohnungen auf ihre Freischaltung warten. Beispielsweise wird in der neuen Episode das Live-Summit-Erlebnis fortgesetzt, in dem sich Spieler beziehungsweise Spielerinnen behaupten und um die besten Positionen in der Rangliste kämpfen.

Neben neuen Belohnungen wartet das Live-Summit-Erlebnis in dieser Episode mit „Japan Bits“ und dem „Flashback“-Event auf, in dem die japanische Kultur und passende Rennen erkundet werden können.

Weitere Belohnungen im neuen Motorpass

Ebenfalls wieder mit von der Partie ist natürlich der neue Motorpass, der in einer frisch veröffentlichten Episode nicht fehlen darf. Der neue Motorpass bietet 50 Stufen exklusiver Belohnungen, die sich aus kostenlosen Inhalten und Premium-Content zusammensetzen.

Im neuen Motorpass warten namhafte Fahrzeuge wie der BMW i8 Roadster Stellar Edition (Street Race), die Chevrolet Camaro SS Bend Edition (Street Race), der KTM X-BOW GT4 Raw Edition (Touring Car) sowie Prestige-Objekte, Outfits, Währungspakete (Crew Credits und Bucks) und mehr.

Außerdem werden neue Fahrzeuge im Laufe der Episode hinzukommen, darunter der McLaren Senna (Hypercar) am 1. Juni. Anbei der offizielle Trailer zum Start der zweiten Episode von „American Legends“. „The Crew 2“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

