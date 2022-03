The Crew 3: Ankündigung steht möglicherweise bevor

"The Crew 3" könnte bald angekündigt werden, wie sich einem Bericht des bekannten Insiders Tom Henderson entnehmen lässt. Womöglich erfolgt der Launch schon in diesem Jahr.

Die Veröffentlichung von „The Crew 2“ liegt vier Jahre zurück. Doch auch wenn es bei Ubisoft eher die Regel ist, dass Spiele über Jahre hinweg unterstützt werden und keinen schnellen Nachfolger nach sich ziehen, dürfte es viele Spieler nach einem echten New-Gen-Sequel dürsten, mit dem das Potential der noch recht neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X ausgeschöpft wird.

Neue Engine und Reboot?

Tatsächlich scheint „The Crew 3“ bereits in der Pipeline zu sein. Entsprechende Gerüchte wurden in den vergangenen Monaten wiederholt in den Umlauf gebracht. Dass die Enthüllung jedoch greifbar wird, möchte in diesen Tagen der Insider Tom Henderson erfahren haben, der das Rennspiel in einer Reihe von Neuankündigungen nennt, die Ubisoft seinen Quellen zufolge vorbereitet.

Laut Henderson wird „The Crew 3“ neben anderen Überarbeitungen auch eine komplett neue Driving Engine enthalten. Schon zuvor hatte er erklärt, dass es sich beim neuen Spiel möglicherweise um eine Art Reboot handeln könnte, was gut zu den neusten Gerüchten passen würde. Es ist zwar noch nicht bekannt, wann „The Crew 3“, oder wie der Titel auch heißen mag, auf den Markt kommen soll. Doch angeblich könnte der Launch schon in diesem Jahr erfolgen.

Henderson erwähnte „The Crew 3“ in einem Artikel, in dem er von 20 Ankündigungen und Updates berichtet, die in naher Zukunft im Zuge einer Show herausgegeben werden sollen. Das Rennspiel scheint eines dieser Spiele zu sein. Bei den weiteren Titeln der geplanten Show handelt es sich seinen Worten nach um Games wie „Assassin’s Creed Rift“, ein neues „Prince of Persia“-Spiel und eine Fortsetzung von „Immortals Fenyx Rising“.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

In der Zwischenzeit könnt ihr euch mit einer neuen Season von „The Crew 2“ beschäftigen. Sie hört auf den Namen „American Legends“ und umfasst verschiedene Neuerungen und Inhalte. Unter anderem erlebt ihr den neuen Spiel-Modus „Stories“. Hier warten in den USA Geheimnisse und Geschichten darauf, von euch entdeckt zu werden. Die passenden Autos gibt es obendrauf. Weitere Einzelheiten zur neuen Season erfahrt ihr in dieser Meldung.

