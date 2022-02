Assassin’s Creed Valhalla: Ubisoft-Spiel knackt erstmals die Milliarden-Dollar-Marke

"Assassin’s Creed Valhalla" ist ein riesiger Erfolg. Das Action-Adventure aus dem Hause Ubisoft knackte die Milliarden-Dollar-Marke, was zuvor keinem anderen Spiel des Publishers gelang.

Ubisoft konnte mit „Assassin’s Creed Valhalla“ einen wichtigen Meilenstein hinter sich lassen. Der Open-World-Wikinger-Titel bekam nicht nur gute Wertungen verpasst, auch finanziell betrachtet ist der Ubisoft-Blockbuster ein echter Brocken.

Laut der Angabe des Publishers konnte „Assassin’s Creed Valhalla“ seit dem Launch mehr als eine Milliarde Dollar an Einnahmen erzielen. „Valhalla“ ist gleichzeitig das erste Spiel von Ubisoft, das dazu in der Lage war.

Umfangreiche Unterstützung von Ubisoft

Das Epos aus der Wikingerzeit hat den Milliarden-Dollar-Meilenstein schon im Dezember erreicht, wie der Ubisoft-Chef Yves Guillemot gestern Abend gegenüber Investoren erklärte. Veröffentlicht wurde „Assassin’s Creed Valhalla“ Ende 2020 und konnte nach dem ebenfalls beliebten „Assassin’s Creed Odyssey“ aus dem Jahr 2018 zum großen Erfolg der „Assassin’s Creed“-Saga beitragen.

Behilflich beim Erfolg des jüngsten Serienteils ist die Tatsache, dass „Valhalla“ der am besten unterstützte Teil der Serie ist und nach der Veröffentlichung reichlich neue Inhalte bekam. So enthielt der Season Pass Erweiterungen in Irland und Paris, die neue Handlungsstränge auf ausgedehnten neuen Karten enthielten. Ebenfalls wurde das Spiel mit kostenlosen Ergänzungen wie saisonalen Festen und neuen herausfordernden Spielmodi aktualisiert. Erwähnt werden können ebenfalls zahlreiche kosmetische Pakete, die neue Rüstungen, Waffen, Reittiere und Schiffsskins hinzufügten.

Und auch im zweiten Support-Jahr nach der Markteinführung soll „Assassin’s Creed Valhalla“ nicht vernachlässigt werden, beginnend mit dem kostenlosen „Odyssey und Valhalla Crossover“, das kurz vor Weihnachten veröffentlicht wurde. Die Action wird mit „Dawn of Ragnarök“ fortgesetzt, einem 40-stündigen mythologischen Add-on, das im März die Download-Plattformen erobert.

Berichten zufolge sollte „Valhalla“ eine weitere große Erweiterung erhalten. Doch es scheint, dass Ubisoft beschlossen hat, sie in ein eigenständiges Spiel zu verwandeln. Einem Bericht von Bloomberg zufolge wird Basim aus „Valhalla“ die Hauptrolle in einem Stealth-fokussierten, nicht Open-World-Spiel mit dem Codenamen „Rift“ spielen. Ein Veröffentlichungszeitraum wurde nicht genannt.

