Ende des vergangenen Jahres kündigte Ubisoft mit „Die Zeichen Ragnaröks“ das neueste Add-on zum Action-Rollenspiel „Assassin’s Creed: Valhalla“ an.

Wie es im Zuge der Ankündigung hieß, haben wir es hier mit nicht weniger als der bisher umfangreichsten Erweiterung der Seriengeschichte zu tun. Versprochen werden rund 30 Stunden Spielzeit. Wenige Wochen vor dem offiziellen Release von „Die Zeichen Ragnaröks“ stellte Ubisoft heute ein mehrminütiges Gameplay-Video zur großen Erweiterung bereit. Dieses geht auf die gebotenen Inhalte, Charaktere oder Geschichten ein und ermöglicht euch so einen umfangreichen Blick auf das, was in „Die Zeichen Ragnaröks“ auf euch wartet.

Eine Reise in die Nordische Mythologie

Laut der offiziellen Beschreibung verschlägt es euch in „Assassin’s Creed: Valhalla – Die Zeichen Ragnaröks“ in die Neun Reiche der Mythologie des Nordens, die von einer Invasion des Königreichs von Frost und Flammen bedroht werden. Gleichzeitig droht das Zwergenreich im Svartalfheim zu zerfallen, während Odins geliebter Sohn Badr vom unsterblichen Feuerriesen Surut entführt wurde. Eure Aufgabe besteht darin, die dunklen Mächte aufzuhalten und den drohenden Untergang der nordischen Götterwelt zu verhindern.

„Assassin’s Creed: Valhalla – Die Zeichen Ragnaröks ist das ehrgeizigste Erweiterungspaket in der Geschichte der Serie: Diesmal muss Aivor das Schicksal Odins, den Krieg des Nordens und das Schicksal des Gottes der Weisheit persönlich erleben“, so die offizielle Beschreibung weiter. „Entfessele neue göttliche Kräfte und begib dich auf eine erbitterte Mission in einer atemberaubenden Welt. Schließe eine legendäre Wikingersaga ab und rette deinen Sohn, während der Untergang der Götter droht.“

„Assassin’s Creed: Valhalla – Die Zeichen Ragnaröks“ wird am 10. März 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S zum Preis von knapp 40 Euro veröffentlicht.

