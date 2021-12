Assassin’s Creed Valhalla: Neues Update wird die Dateigröße reduzieren und die Performance verbessern

Das nächste Update für „Assassin’s Creed Valhalla“ bringt eine Besonderheit mit sich. So werden mit der Aktualisierung nicht nur einige Dateien ausgetauscht oder ergänzt. Vielmehr kommt es zum kompletten Austausch der Installationsdaten. „Assassin’s Creed Valhalla“ muss in diesem Zuge neu heruntergeladen werden.

Die Performance soll profitieren

Der erneute Download ist Teil einer „Datenumstrukturierung“, die laut Ubisoft die Dateigröße des Spiels auf allen Plattformen reduzieren und die Performance verbessern wird. Erscheinen wird das „Assassin’s Creed Valhalla“-Update 1.4.1 in der kommenden Woche. Das genaue Veröffentlichungsdatum und weitere Details zum Inhalt sollen in Kürze enthüllt werden. Eine erste Vorschau gibt es bereits.

„Um Assassin’s Creed Valhalla weiterhin mit zukünftigen Inhalten und Spiel-Updates zu unterstützen, wird das Titel-Update 1.4.1 von den Spielern verlangen, das gesamte Spiel als Teil einer Datenumstrukturierung neu herunterzuladen“,

Das neue Titel-Update konsolidiert laut Ubisoft die Spieldateien, was zu einer kleineren Gesamtgröße von „Assassin’s Creed Valhalla“ auf allen Plattformen führt. „Außerdem sollte sich die Leistung durch diese Datenumstrukturierung verbessern, mit schnelleren Ladebildschirmen, verbessertem Streaming der Weltdaten und einer insgesamt besseren Performance“, so der Publisher weiter.

Die Erweiterungen von „Assassin’s Creed Valhalla“ sind von der Umstrukturierung nicht betroffen. Das heißt, ihr müsst in der kommenden Woche nur das Grundspiel erneut herunterladen.

So viele Gigabyte werden eingespart

Nachfolgend seht ihr die offiziellen GB-Angaben von Ubisoft. Der Publisher weist darauf hin, dass die Größen abhängig von den installierten Sprachpacks variieren können.

Downloadgröße von 1.4.0 auf 1.4.1:

PC ~78 GB

~78 GB PS4 ~67 GB

~67 GB PS5 ~40 GB

~40 GB X1 ~62 GB

~62 GB XS ~71 GB

Speicherbedarf nach der Installation von 1.4.1

PC ~77 GB

~77 GB PS4 ~75 GB

~75 GB PS5 ~77 GB

~77 GB X1 ~63 GB

~63 GB XS ~72 GB

Gesparter Speicherplatz nach dem Rebase:

PC ~34 GB

~34 GB PS4 ~30 GB

~30 GB PS5 ~13 GB

~13 GB X1 ~30 GB

~30 GB XS ~44 GB

Das Update 1.4.1 für „Assassin’s Creed Valhalla“ behebt laut der Planung mehrere Probleme in „Tombs of the Fallen“. Dazu zählen der Verlust von Sound, fehlende Soundeffekte und Fälle, in denen Eivor endlos in einer Animation des freien Falls stecken bleibt und nach der Interaktion mit einem Push-and-Pull-Objekt desynchronisiert wird.

Große Erweiterung geplant?

Im Laufe des heutigen Tages kam das Gerücht auf, dass „Assassin’s Creed Valhalla“ in absehbarer Zeit mit einer Erweiterung im Stile von „God of War“ ausgestattet wird. Den unbestätigten Angaben zufolge könnte euch damit eine Spielzeit von immerhin 40 Stunden erwarten. Weitere Details zu diesem Gerücht findet ihr in dieser Meldung.

„Assassin’s Creed Valhalla“ wurde im November 2020 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC und Google Stadia auf den Markt gebracht. Seitdem erfolgt eine kontinuierliche Unterstützung mit neuen Inhalten. Weitere Meldungen zum Spiel sind in unserer Themen-Übersicht zu „Assassin’s Creed Valhalla“ zusammengefasst.

