Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök & Crossover mit Odyssey vorgestellt – Trailer

Am heutigen Abend nahmen die Verantwortlichen von Ubisoft gleich zwei Ankündigungen zu „Assassin’s Creed: Valhalla“ vor. Neben der bereits geleakten Erweiterung „Dawn of Ragnarök“, wurde zudem ein Crossover mit „Odyssey“ vorgestellt.

Das besagte Crossover setzt sich aus den beiden DLCs „Those Who Are Treasured“ für „Assassin’s Creed: Odyssey“ sowie „A Fated Encounter“ für „Assassin’s Creed: Valhalla“ zusammen und soll euch die Möglichkeit bieten, noch tiefer in die Geschichte der beiden Ableger einzutauchen. Sowohl „Those Who Are Treasured“ als auch „A Fated Encounter“ werden ab dem 14. Dezember 2021 in Form von kostenlosen Download-Paketen erhältlich sein.

Die bisher größte Erweiterung der Seriengeschichte

Ebenfalls bestätigt wurde „Dawn of Ragnarök“, bei dem es sich laut Ubisoft um die bisher größte Erweiterung der Seriengeschichte handeln wird. Euch verschlägt es im besagten Add-on in die Neun Reiche der Mythologie des Nordens, die laut der offiziellen Beschreibung von einer Invasion des Königreichs von Frost und Flammen bedroht werden. Gleichzeitig droht das Zwergenreich im Svartalfheim zu zerfallen, während Odins geliebter Sohn Badr vom unsterblichen Feuerriesen Surut entführt wurde.

„Assassin’s Creed: Valhalla – Dawn of Ragnarök ist das ehrgeizigste Erweiterungspaket in der Geschichte der Serie: Diesmal muss Aivor das Schicksal Odins, den Krieg des Nordens und das Schicksal des Gottes der Weisheit persönlich erleben“, so die offizielle Beschreibung weiter. „Entfessele neue göttliche Kräfte und begib dich auf eine erbitterte Mission in einer atemberaubenden Welt. Schließe eine legendäre Wikingersaga ab und rette deinen Sohn, während der Untergang der Götter droht.“

„Dawn of Ragnarök“ erscheint am 10. März 2022 für alle Plattformen, für die „Assassin’s Creed: Valhalla“ erhältlich ist.

