In wenigen Wochen erscheint mit "Die Zeichen Ragnaröks" die bisher umfangreichste Erweiterung des Action-Rollenspiels "Assassin's Creed: Valhalla". Schon jetzt wissen wir, wie viel freien Speicherplatz ihr auf der PlayStation 5 reservieren solltet.

Bei „Assassin’s Creed: Valhalla“ handelt es sich um den ersten Ableger der langlebigen Reihe, der auch im zweiten Jahr nach seinem Release weiter mit neuen Inhalten unterstützt wird.

Mit „Die Zeichen Ragnaröks“ steht dabei nicht weniger als die bisher umfangreichste Erweiterung der Seriengeschichte in den Startlöchern, die es auf eine Spielzeit von 30 bis 40 Stunden bringen wird. Wie sich den Datenbanken des PlayStation Networks entnehmen lässt, setzt „Die Zeichen Ragnaröks“ 15,003 Gigabyte an freiem Speicher auf der PlayStation 5 voraus. Zu bedachten ist dabei, dass wir es hier nicht mit einer Stand-Alone-Erweiterung zu tun haben. Zum Spielen von „Die Zeichen Ragnaröks“ muss also auch das Hauptspiel von „Assassin’s Creed: Valhalla“ installiert sein.

Der Nordische Götterwelt droht die Vernichtung

Die Geschichte der neuen Erweiterung dreht sich um die Nordische Götterwelt, der erneut die endgültige Vernichtung, auch Ragnarok genannt, droht. Ihr erkundet die Neun Reiche der Mythologie des Nordens, die von einer Invasion des Königreichs von Frost und Flammen bedroht werden. Parallel dazu droht das Zwergenreich im Svartalfheim unterzugehen, während Odins geliebter Sohn Badr vom unsterblichen Feuerriesen Surut entführt wurde.

„Assassin’s Creed: Valhalla – Die Zeichen Ragnaröks ist das ehrgeizigste Erweiterungspaket in der Geschichte der Serie: Diesmal muss Aivor das Schicksal Odins, den Krieg des Nordens und das Schicksal des Gottes der Weisheit persönlich erleben“, so die offizielle Beschreibung weiter. „Entfessele neue göttliche Kräfte und begib dich auf eine erbitterte Mission in einer atemberaubenden Welt. Schließe eine legendäre Wikingersaga ab und rette deinen Sohn, während der Untergang der Götter droht“.

„Die Zeichen Ragnaröks“ erscheint am 10. März 2022 für alle Plattformen, für die „Assassin’s Creed: Valhalla“ erhältlich ist – darunter die PlayStation 4 und die PlayStation 5.

