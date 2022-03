Immortals Fenyx Rising: Sequel in Arbeit? Ankündigung könnte 2022 erfolgen

Mit „Immortals Fenyx Rising“ veröffentlichten die Entwickler von Ubisoft Quebec Ende 2020 ein Action-Adventure, das sich spielerisch mehr als offensichtlich an Nintendos Open-World-Hit „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ anlehnte – mit Erfolg.

„Immortals Fenyx Rising“ wurde sowohl von der Gaming-Community als auch den Kritikern sehr positiv aufgenommen. Nachdem das Action-Adventure nach dem Release mit diversen Download-Inhalten unterstützt wurde, kam bei den Spielern und Spielerinnen schnell der Wunsch nach einem Sequel auf. Schenken wir den Angaben des für gewöhnlich gut informierten Industrie-Insiders Tom Henderson Glauben, dann werden die Rufe nach einem Nachfolger erhört.

Wie Henderson in Erfahrung gebracht haben möchte, wird bei Ubisoft nämlich schon an einem Nachfolger zu „Immortals Fenyx Rising“ gearbeitet.

Ankündigung in diesem Jahr?

Weiter heißt es, dass die offizielle Enthüllung des Sequels im Laufe des Jahres erfolgen könnte. Genauer gesagt im Rahmen eines großen Games-Showcase, der eigentlich vor der E3 im Juni 2022 stattfinden sollte, aufgrund verschiedener Ereignisse wie des Ukraine-Konflikts jedoch verschoben werden musste. Eine offizielle Bestätigung des Nachfolgers steht aktuell noch aus. Daher ist auch unklar, bei welchem Studio „Immortals Fenyx Rising 2“ entsteht.

Sollten sich die Angaben von Henderson bewahrheiten, dann können wir aber wohl davon ausgehen, dass „Immortals Fenyx Rising 2“ genau wie der erste Teil von Ubisoft Quebec entwickelt wird. Zumal das kanadische Studio in Person von Associate-Director Julien Galloudec bereits im vergangenen April verlauten ließ, dass man gerne an einem Nachfolger arbeiten würde.

Warten wir eine offizielle Stellungnahme seitens Ubisoft ab.

