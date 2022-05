US-Charts im April: PS5 dominierte die Umsatz-Charts und weitere Statistiken

Matt Piscatella, Executive Director der NPD Group, zeigt auf Twitter einige Statistiken zum US-Spielemarkt. Wie schon bei den Briten lief es für Sonys New-Gen-Konsole im vergangenen Monat recht gut. Laut der Angabe des Analysten war die PS5 im April 2022 in den USA in Bezug auf die Hardware-Umsätze die erfolgreichste Konsole.

Verkaufszahlen wurden nicht genannt. Allerdings steht fest, dass die Nintendo Switch sowohl im April als auch im Jahr 2022 die höchsten Verkaufszahlen generieren konnte. Die Xbox Series X/S belegte in beiden Zeiträumen den zweiten Platz bei den verkauften Einheiten. Zu beachten ist, das die Nintendo Switch und die Xbox Series S deutlich weniger als die PS5 kosten und Sonys New-Gen-Konsole daher mit weniger Verkäufen die Umsatz-Charts dominieren konnte.

Laut Piscatella stiegen die Hardware-Ausgaben im April im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent und erreichten 343 Millionen US-Dollar. Das sei in erster Linie auf das wachsende Angebot an PS5- und Xbox Series X/S-Konsolen zurückzuführen. Bezugnehmend auf das bisherige Jahr sanken die Ausgaben für Hardware jedoch auf 1,5 Milliarden Dollar, was einem Rückgang von neun Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.

Die Ausgaben für Videospielzubehör sanken im April 2022 im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent auf 151 Millionen Dollar. Im Zeitraum von Januar bis April gingen die Ausgaben für Videospielzubehör um 15 Prozent auf 743 Millionen Dollar zurück.

Insgesamt kam es bei den Verbraucherausgaben für Videospiel-Hardware, -Inhalte und -Zubehör im April 2022 im Vergleich zum Vorjahr zu einem Rückgang um acht Prozent auf 4,3 Milliarden US-Dollar. Die neusten Zuwächse bei der Hardware konnten die Rückgänge bei den Ausgaben für Inhalte und Zubehör nicht ausgleichen.

Die gesamten Videospielumsätze im bisherigen Jahr (Januar bis April 2022) gingen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um acht Prozent auf 18,3 Milliarden Dollar zurück. Laut Piscatella musste der US-Markt in sechs aufeinanderfolgenden Monaten einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr verbuchen. Hier macht es sich offenbar bemerkbar, dass die mit der COVID-19-Pandemie einhergehenden Beschränkungen in den vergangenen Monaten kontinuierlich aufgehoben wurden.

Year-to-date 2022 spending is 8% lower than the same period a year ago, at $18.3 billion. The market has experienced 6 consecutive months of YoY declines. pic.twitter.com/FDPd9bM4rz

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) May 13, 2022