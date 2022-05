Multiversus: Offene Beta und weitere Charaktere bestätigt – Neuer Trailer steht bereit

Nach den diversen Leaks der Vergangenheit kündigten die Verantwortlichen von Warner Bros. Games den Multiplayer-Brawler „Multiversus“ im November 2021 offiziell an.

Wie bereits bestätigt wurde, findet vom 19. Mai bis zum 27. Mai 2022 eine geschlossene Beta statt, an der lediglich ausgewählte Spieler und Spielerinnen teilnehmen dürfen. Solltet ihr an der Beta interessiert sein, jedoch keinen Zugang zur Closed-Beta erhalten haben, dürft ihr euch heute freuen. Wie Warner Bros. Games bekannt gab, findet im Juli zudem ein offener Beta-Test zu „Multiversus“ statt.

Einen handfesten Termin nannten der Publisher beziehungsweise die Entwickler hier allerdings noch nicht.

Weitere spielbare Charaktere bestätigt

Bei der offiziellen Ankündigung der offenen Beta blieb es am heutigen Montag allerdings nicht. Stattdessen veröffentlichte Warner Bros. Games einen neuen Trailer zu „Multiversus“, mit dem weitere spielbare Charaktere bestätigt wurden. Hierbei haben wir es mit dem Tasmanischen Teufel alias Taz, Velma aus der Welt von „Scooby Doo“ und dem Iron Giant aus „Der Gigant aus dem All“ zu tun. Den besagten Trailer haben wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht für euch eingebunden.

„Multiversus“ wird in Form eines Free2Play-Titels für die Konsolen sowie den PC veröffentlicht und Multiplayer-Keilereien im Stil von Nintendos Kult-Titel „Super Smash Bros.“ liefern. Auf insgesamt sieben Maps können Matches nach dem Muster „2 vs. 2“ oder „2 vs. 1“ bestritten werden. Darüber hinaus können vier Spieler beziehungsweise Spielerinnen im „Free for all“-Modus um den Sieg kämpfen. Zu den Maps gehören bekannte Schauplätze wie Batmans Batcave, Jake und Finns Baumfestung und mehr.

Mit den Inhalten zum Launch wird es allerdings noch nicht getan sein. Stattdessen hieß es bereits im Rahmen der offiziellen Ankündigung, dass nach dem Release von „Multiversus“ regelmäßig neue Inhalte wie Charaktere oder Maps hinzugefügt werden. Konkrete Details zur Post-Launch-Unterstützung wurden bisher allerdings nicht genannt.

