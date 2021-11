Multiversus: Warner Bros kündigt Free-to-Play-Brawler im Stil von Smash Bros. an

Der Publisher Warner Bros. Games und der Entwickler Play First Games haben "Multiversus" angekündigt. Es ist ein kostenloses Zwei-gegen-Zwei-Plattform-Kampfspiel, das "eine ständig wachsende Anzahl von ikonischen Charakteren und legendären Universen" vereint.

Das Spiel kommt mit einem kunterbunten Look daher.

Nach einschlägigen Gerüchten hat Warner Bros. mit „Multiversus“ ein Kampfspiel im Stil von „Smash Bros.“ angekündigt. Vermarktet wird der Titel als Free-to-Play-Projekt, das sich hauptsächlich auf ein 2-gegen-2-Gameplay konzentriert.

Der Launch von „Multiversus“ erfolgt für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC. Zu den Features gehört die volle Cross-Play-Unterstützung. Unterhalb dieser Zeilen seht ihr einen ersten Trailer.

Die Stars von „Multiversus“ sind natürlich die Charaktere. Und mit an Bord sind Helden, die wohl jeder Spieler kennen dürfte. Doch auch komplett neue Recken werden nicht ausgeschlossen, wie eine erste Übersicht verdeutlicht.

Die bisher bestätigten Charaktere:

Batman (DC Comics)

Superman (DC Comics)

Wonder Woman (DC Comics)

Harley Quinn (DC Comics)

Shaggy (Scooby-Doo)

Bugs Bunny (Looney Tunes)

Arya Stark (Game of Thrones)

Tom und Jerry (Tom und Jerry)

Jake the Dog (Adventure Time)

Finn the Human (Adventure Time)

Steven Universe (Steven Universe)

Garnet (Steven Universe)

Reindog (Original-Charakter)

Wie in „Smash Bros.“ verfügt jeder Charakter in „Multiversus“ über eigene, einzigartige Spezialtechniken. Wonder Women hat zum Beispiel ihren Angriff „Lasso der Wahrheit“ dabei, während Shaggy Sandwiches auf Feinde werfen kann. Superman kommt mit seinem patentierten Laserblick daher.

Der Schwerpunkt von „Multiversus“ liegt zwar hauptsächlich auf den 2-gegen-2-Kämpfen, aber es wird auch 1-gegen-1-Kämpfe und einen 4-Spieler-Free-for-All-Modus geben.

Die Multiplayer-Kämpfe des Spiels finden vor der Kulisse verschiedener neu gestalteter Umgebungen aus unterschiedlichen Welten statt, darunter Batmans Batcave, Jake und Finns Baumfestung und weitere Locations. Zusätzliche Charaktere und Locations werden dem Spiel nach dem Launch hinzugefügt.

Warner Bros. hat ebenfalls bestätigt, dass das Spiel eine umfangreiche Sprecherriege haben wird, darunter Kevin Conroy, Tara Strong, Matthew Lillard, Maisie Williams, John DiMaggio und Estelle.

Erscheinen soll „Multiversus“ im kommenden Jahr für die oben genannten Plattformen. Auf der offiziellen Seite werden bereits Vorregistrierungen für Playtests angenommen.

