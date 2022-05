SnowRunner – Compete & Conquer: Season 7 hat einen Termin – Details zu den Inhalten

Seit dem offiziellen Release im April 2020 wurde die von Saber Interactive entwickelte Offroad-Simulation „SnowRunner“ in regelmäßigen Anständen mit neuen Inhalten und Seasons unterstützt. Wie bekannt gegeben wurde, wird die siebte Season „Compete & Conquer“ ab dem 31. Mai 2022 erhältlich sein.

Geboten wird unter anderem eine neue Karte, die euch an den Rand von Amerikas Kernland in Burning Mill, Tennessee verfrachtet und dort vor ganz neue Herausforderungen stellt. Hinzukommen zwei neue Fahrzeuge. Eines davon ist der Gor By-4, ein leichter Buggy, der vor allem durch seine großen Reifen auffällt. Nummer Zwei im Bunde ist der Sprinter 43-19, ein Lkw im Dakar-Stil, der vor allem auf Geschwindigkeit ausgelegt ist.

Für spielerisch frischen Wind werden laut den Entwicklern die Zeitfahr-Events und Checkpoint-Rennen sorgen, in denen ihr gegen andere Spieler beziehungsweise Spielerinnen antreten und euer Können am Steuer unter Beweis stellen könnt.

Parallel zum Start der siebten Season am 31. Mai 2022 wird „SnowRunner“ mit einem technischen Upgrade für die neuen Konsolen bedacht, das von Besitzern des Spiels ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen werden kann. Zu den gebotenen technischen Verbesserungen gehören eine höhere Auflösung von bis zu 4K, eine Unterstützung von 60 Bildern die Sekunde, eine aufpolierte Grafik, ein optimiertes Depth of Field und weitere optische Verbesserungen. Dank der SSDs der neuen Konsolen wurden zudem die Ladezeiten von „SnowRunner“ massiv reduziert.

„SnowRunner“ versteht sich als geistiger Nachfolger zu „Spintires: MudRunner“ und verfrachtet euch in eine offene Welt, in der ihr am Steuer schwerer Trucks und ähnlicher Fahrzeuge vor der Aufgabe steht, unterschiedliche Missionen abzuschließen. Da es sich bei „SnowRunner“ um eine knackige Simulation handelt, ist am Steuer Feingefühl gefragt, um den eigenen fahrbaren Untersatz gezielt durch Matsch, Eis und andere Hindernisse zu dirigieren.

Zu den spielerischen Neuerungen gehört die Tatsache, dass die Missionen der Kampagne dieses Mal aufeinander aufbauen. Darüber hinaus ist eine kooperative Mehrspieler-Komponente mit von der Partie, in der ihr euch mit anderen Fahrern zusammenschließen könnt.

— SnowRunner (@PlaySnowRunner) May 17, 2022