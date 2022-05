AI The Somnium Files – nirvanA Initiative: Spike Chunsoft stellt die Charaktere vor

Die Verantwortlichen von Spike Chunsoft präsentieren uns einen weiteren Trailer zu der kommenden Visual Novel „AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative“. Dieses Mal konzentriert man sich auf die neuen Charaktere, die man im Laufe des Abenteuers treffen wird.

Neue Gesichter für den spannenden Fall

Unter anderem erhalten wir einen Blick auf ABIS Special Agent Mizuki, Investigation Assistant Aiba, ABIS Special Agent Ryuki, Investigation Assistant Tama, Sekiba High-Schüler Kizuna, Schlosser Lien, Maid Café-Angestellte Amame, Brahman World Cuisine-Besitzer Gen, Sechstklässler Shoma, Naixatloz Japan Branch-Präsident Tokiko, Horadori Institute of Genetics-Direktor Chikara und die mysteriöse maskierte Frau.

Darüber hinaus zeigen die Entwickler noch einmal die zeitlich begrenzten Bonusgegenstände. Das „3 Pattern T-Shirt Set“ und das „Hot Dog Costume Set“, die in den ersten drei Wochen nach dem Launch erhältlich sein werden. Die Veröffentlichung von „AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative“ erfolgt im Übrigen am 8. Juli 2022 für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Swich und den PC im hiesigen Handel. In Japan und Nordamerika kann man das Spiel bereits am 23. bzw. 24. Juni 2022 ergattern.

In dem neuen Abenteuer werdet ihr einen Körper finden, der unter mysteriösen Umständen wieder aufgetaucht ist. Schließlich hatte man sechs Jahre zuvor die rechte Körperhälfte gefunden, ehe man nach all den Jahren die unversehrte linke Hälfte findet. Special Agent Mizuki und seine KI-Partnerin Aiba sollen sich daraufhin um die bizarren Halbkörper-Serienmorde kümmern.

