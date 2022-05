Endzone A World Apart: PS5-Version startet mit 20 Prozent PS Plus-Rabatt

Endzone A World Apart:

"Endzone - A World Apart" wurde heute für die PS5 veröffentlicht. Frühe Käufer mit einer PS Plus-Mitgliedschaft kommen zum Launch deutlich günstiger davon.

Nach dem vorherigen PC-Launch wurde „Endzone – A World Apart“ heute für PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht. Damit erwartet euch ein Aufbauspiel, das in einer verstrahlten Postapokalypse stattfindet.

Im PlayStation Store kann „Endzone – A World Apart“ für 49,99 Euro gekauft werden. Günstiger kommen Besitzer einer PlayStation Plus-Mitgliedschaft davon. Sie zahlen bis zum 3. Juni 2022 nur 39,99 Euro, was einem 20 Prozent-Rabatt entspricht.

Alternativ können PS5-Spieler zur „Endzone – A World Apart: Survivor Edition“ greifen, die als Disk-Version verkauft wird und mit 49,99 Euro zu Buche schlägt. Diese Fassung beinhaltet neben dem Grundspiel die Erweiterung „Prosperity“.

150 Jahre später…

Die Handlung von „Endzone – A World Apart“ basiert auf Ereignissen des Jahres 2021, in dem Terroristen weltweit Atomkraftwerke zur Explosion brachten und die Welt ins Chaos stürzten. Einige Menschen konnten in unterirdische Anlagen fliehen und beginnen 150 Jahre später damit, die Oberfläche wieder zu besiedeln, wobei der Spieler das Kommando übernimmt.

Ziel ist es, in einer extrem lebensfeindlichen Umgebung voller Radioaktivität, verseuchtem Regen, extremen Klimaschwankungen und Menschen, die von einem besseren Leben träumen, lebenswerte Ortschaften zu errichten. In diesem Sinne sollen die Spieler ihre Generation in eine Ära des Wohlstands und neuer Erfindungen führen.

Bei der Errichtung der Siedlungen stehen 90 unterschiedliche Gebäude zur Verfügung. Ebenso wurden zahlreiche Ressourcen integriert, die dabei behilflich sind, effiziente Infrastruktur zu erreichten, die sich unter anderem aus Nahrungs- und Wasserversorgung, Elektrizität, Straßen und Handelsposten zusammensetzt.

Zu beachten ist dabei, dass alle Gebiete unterschiedliche Feuchtigkeits- und Strahlungswerte besitzen. Hinzukommen Dürreperioden, radioaktiver Regen, Sandstürme und Plünderer.

Die Entwickler versprechen ein „komplett überarbeitetes, speziell auf Controller zugeschnittenes UI“, das für eine „komfortable und zeitgemäße Spielerfahrung“ sorgen soll. Nachfolgend steht ein Gameplay-Trailer zu „Endzone – A World Apart“ zur Ansicht bereit.

