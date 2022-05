PS4 & PS5: Sniper Elite 5 und mehr – Neuerscheinungen der Woche

Nächste Woche finden natürlich wieder einige frische PlayStation 4- und PlayStation 5-Games ihren Weg in den hiesigen Handel. Auf welche Spiele ihr euch genau freuen dürft, das verraten wir euch wie gewohnt in unserer kleinen Übersicht.

Eine neue Woche steht vor der Tür und damit selbstverständlich wieder einige frische Videospiele für PS4 und PS5. Verglichen mit der Vorwoche sinkt die Zahl der Neuveröffentlichungen wieder leicht von zehn auf acht. Welche Games genau auf euch warten, verraten wir euch wie immer in den nachfolgenden Zeilen.

Amazing Superhero Squad (PS4, PS5)

Release: 25. Mai 2022

Ihr wolltet schon immer einmal eine Gruppe von Superhelden managen, um eine Stadt zu beschützen? Dann könnte das Strategiespiel „Amazing Superhero Squad“ einen näheren Blick lohnen. Darin führt ihr einen Trupp besagter übermächtiger Wesen an, um Storborg City zu verteidigen und eure Konkurrenz auszustechen.

Darüber hinaus geht es darum, das Geschäft beziehungsweise die Hauptstatistiken am Laufen zu halten. Zudem müsst ihr auch Verschwörungen in euren eigenen Reihe aufdecken, während ihr die Sorgen der Stadt und eurer Mitarbeiter aus dem Weg räumt.

Roller Champions (PS4)

Release: 25. Mai 2022

Bereits vor geraumer Zeit kündigte Ubisoft sein Free2Play-Sportspiel „Roller Champions“ an und nun steht der Titel in den Startlöchern. Das Spielprinzip ist dabei denkbar simpel, denn es treten stets zwei Dreierteams gegeneinander an und versuchen, den Ball ins Tor zu bugsieren. Wobei das einfacher gesagt als getan ist, denn natürlich stehen eure Gegenspieler währenddessen nicht einfach nur in der Gegend rum, sondern versuchen, euch am Punkten zu hindern.

Ihr dürft außerdem eure eigene Spielfigur erstellen und diese individuell ausrüsten. Je länger ihr spielt und je höher ihr im Level aufsteigt, desto bessere Ausrüstung erhaltet ihr. Neben verschiedenen Kleidungsstücken umfasst dies ebenfalls Emotes sowie Torjubel. Außerdem verspricht der Entwickler einige besondere Spielmodi, die jeweils nur für einen begrenzten Zeitraum verfügbar sein sollen, also solltet ihr immer am Ball bleiben.

Sniper Elite 5 (PS4, PS5)

Release: 26. Mai 2022

Die namhafteste Neuveröffentlichung der kommenden Woche erwartet uns indes in Form von „Sniper Elite 5“. Der jüngste Ableger der langjährigen Spielereihe entführt uns einmal mehr in die Zeit des Zweiten Weltkrieges, genauer ins Frankreich des Jahres 1944, und lässt uns gegen zahlreiche Nazi-Bösewichte antreten. In der Rolle des Eliteschützen Karl Fairburne müssen wir uns dem französischen Widerstand anschließen und kommen schon bald einem Geheimprojekt der Nazis, Operation Krake, auf die Schliche, das den weiteren Verlauf des Krieges maßgeblich beeinflussen könnte.

Hinsichtlich des Gameplays erwartet euch hier der aus der Serie gewohnte Mix aus Action und Schleichen. Insbesondere letzteres soll wieder klar im Fokus stehen und durch das ausgefeilte Leveldesign sowie die überarbeitete Waffenphysik spielerisch noch mehr zu überzeugen wissen als in den Vorgängern. Des Weiteren warten allerlei Anpassungsoptionen sowie PvP, Koop und ein ausgewachsener Mehrspielermodus für 16 Spieler auf euch.

Arcade Spirits: The New Challengers (PS4, PS5)

Release: 27. Mai 2022

Die Visual Novel „Arcade Spirits: The New Challengers“ möchte mit einer komplexen wie fesselnden Geschichte punkten. Diese spielt in einer alternativen Zeitlinie, in der Spielehallen nie ausgestorben sind. In der Rolle eines aufstrebenden Gamers schließt ihr euch einer eSports-Gruppe an. Nun ist es an euch, eure Mitspieler kennenzulernen, sie bei ihren Träumen zu unterstützen und aus euch ein echtes Team zu machen.

Anders als im Vorgängerspiel dürft ihr diesmal übrigens euren eigenen Spielcharakter in einem Editor erstellen – genauso wie euren eigenen Rivalen! Wie stark eure Verbindung zu den Charakteren ausfallen wird, hängt auch ganz von euch ab. Mit einigen könnt ihr beispielsweise eine romantische Beziehung eingehen, wenn ihr denn möchtet. Alternativ könnt ihr euch natürlich ebenso voll und ganz darauf konzentrieren, Freundschaften fürs Leben zu schließen. Diesmal versprechen die Entwickler mehr Dialogoptionen als noch im vorherigen Teil der Reihe, was euch mehr Möglichkeiten eröffnet.

Kao the Kangaroo (PS4, PS5)

Release: 27. Mai 2022

Fans klassischer 3D-Plattformer dürften dafür Spaß mit „Kao the Kangaroo“ haben, das sich an einigen Klassikern des Genres orientiert. Dem einen oder anderen älteren Gamer könnte der Titel des Spiels bekannt vorkommen und tatsächlich feiert mit diesem Game eine Reihe ihr Comeback, die erstmals vor über 20 Jahren veröffentlicht wurde. Nun erstrahlt das freche Beuteltier in einem neuen, zeitgemäßen Gewand. Diesmal muss Kao seinen verschwundenen Vater aufspüren.

In bester Genre-Manier möchte euch der Titel mit einem Mix aus Erkundung, Geschicklichkeitseinlagen, Kämpfen und kleinen Rätseln an den Controller fesseln. Zudem warten in den Levels allerlei versteckte Sammelgegenstände auf euch. Eine Schlüsselrolle sollen im Laufe eures Abenteuers, insbesondere in den Kämpfen gegen allerlei illustre Feinde, die magischen Handschuhe an den Pfoten des Kängurus spielen.

Moo Lander (PS4, PS5)

Release: 27. Mai 2022

Auch 2D-Plattformer-Freunde kommen in den nächsten Tagen auf ihre Kosten und in „Moo Lander“ geht es vor allem um Milch! Diese ist in der Welt des Spiels eine mächtige Energiequelle und eure Mission ist es, ein uraltes Gerät aufzuspüren, das angeblich unendliche Mengen der begehrten Ressource herstellen kann. Fortan durchkämmt ihr unbekannte Lande, geht uralten Geheimnissen auf den Grund, behauptet euch gegen mächtige Feinde und zähmt Kühe.

Die Story-Kampagne des Games soll euch für rund 12 Stunden an den Controller binden und Bekanntschaft mit allerlei abgedrehten Charakteren machen lassen. Im Laufe eurer Reise schaltet ihr auch neue Fähigkeiten frei, die euch das Weiterkommen erleichtern. Falls ihr das Abenteuer nicht alleine angehen möchtet, könnt ihr euch im Couch-Koop übrigens ganz einfach bis zu drei Freunde als Unterstützung hinzuholen. Außerdem warten noch weitere Mehrspielermodi.

My Little Pony: Ein Maretime Bucht-Abenteuer (PS4)

Release: 27. Mai 2022

An jüngere Gamer-Naturen richtet sich das Abenteuerspiel „My Little Pony: Ein Maretime Bucht-Abenteuer“, das auf dem gleichnamigen bekannten Spielzeug-Franchise basiert. Entsprechend dürfen sich Fans der Vorlage über Auftritte bekannter Charaktere freuen. Im Mittelpunkt steht Erdpony Sunny, die die Welt zu einem besseren Ort machen möchte. Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, veranstaltet sie ein besonderes Festival – doch jemand will das Event verderben.

Immer an eurer Seite Hitch, Izzy, Pipp und Zipp, die euch tatkräftig unterstützen wollen. Gemeinsam macht ihr euch somit auf die Suche nach demjenigen, der allen anderen die Feierlichkeiten vermiesen will. Je besser ihr euch dabei schlagt, desto mehr Belohnungen schaltet ihr frei. Hierzu zählen unter anderem Accessoires für eure Ponys sowie neue magische Fähigkeiten. Darüber hinaus beinhaltet der Titel ebenso verschiedene Mehrspielermodi.

Pac-Man Museum+ (PS4)

Release: 27. Mai 2022

Den Abschluss in der kommenden Woche macht ein wahres Videospiel-Urgestein: „Pac-Man Museum+“. Der ikonische dauerhungrige gelbe Vielfraß futtert sich darin durch eine umfangreiche Games-Sammlung, die aus insgesamt 14 Titeln der langlebigen Reihe besteht. Hierzu zählen natürlich einige Klassiker aus der Spielhallen-Zeit, doch auch Fans jüngerer Serienableger kommen mit Puzzle-Games oder Plattformern auf ihre Kosten.

Je weiter ihr in den einzelnen Spielen vorankommt, desto mehr Belohnungen warten auf euch. Hierzu zählen unter anderem unterschiedliche Sammelgegenstände und Hintergründe, mit denen ihr eure eigene virtuelle Spielhalle nach Herzenslust dekorieren könnt. In dieser befindet sich auch eine Jukebox, die eure gesammelte Musik abspielt. Zudem dürft ihr euch in Ranglisten mit Spielern weltweit messen.

Werdet ihr euch eines der neuen Spiele holen?

Weitere Meldungen zu Playstation.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren