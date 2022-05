Dragon Quest Treasures: Neuer Trailer zum Spin-off steht bereit – Weitere Details im Juni

Vor rund einem Jahr kündigten die Verantwortlichen von Square Enix gleich mehrere neue Projekte auf Basis der beliebten „Dragon Quest“-Marke an.

Darunter „Dragon Quest Treasures“, ein Spin-off, das jüngere Versionen der beiden „Dragon Quest XI“-Charaktere Erik und Mia beziehungsweise ihre Vergangenheit in den Mittelpunkt. Zum Abschluss der Woche bedachte uns Square Enix nicht nur mit einem frischen Trailer, indem auf die beiden Protagonisten und die Features eingegangen wird. Gleichzeitig versprach uns Square Enix, dass im Laufe des nächsten Monats frische Details zu „Dragon Quest Treasures“ veröffentlicht werden.

Das tragische Schicksal zweier Kinder

Offiziellen Angaben zufolge verfolgt „Dragon Quest Treasures“ das tragische Schicksal von Erik und Mia, das bereits in „Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age“ kurz behandelt wurde. Ihr übernehmt die Kontrolle über jüngere Versionen der beiden Charaktere und erlebt ihre Kindheit, in der die beiden dazu gezwungen wurden, für eine Diebesbande nach Schätzen zu suchen.

„Vielleicht haben Sie schon unsere Entwürfe gesehen, die Erik und Mia als Kinder zeigen. Durch verschiedene Drehungen und Wendungen sind sie zu den Hauptfiguren von Treasures geworden. Ich kann im Moment nicht zu viel über das Spiel verraten, aber ich kann Ihnen einige wichtige Schlüsselthemen nennen: ‚Eriks und Mias Kindheit‘ und ‚Schatzsuche‘. Es ist ein Rollenspiel, aber überhaupt nichts traditionelles, und das ist fast alles, was ich derzeit sagen kann“, Produzent Taichi Inuzuka.

Wann und für welche Plattformen das Spin-off erscheinen wird, ist derzeit noch unklar. Möglicherweise erfahren wir im nächsten Monat mehr.

