Dragon Quest Treasures: Spin-off mit Erik & Mia in den Hauptrollen angekündigt

Mit "Dragon Quest Treasures" kündigte Square Enix ein Spin-off zur "Dragon Quest"-Reihe an. In den Mittelpunkt der Geschichte rücken die beiden aus "Dragon Quest XI" bekannten Charaktere Erik und seine Schwester Mia.

"Dragon Quest Treasures": Square Enix arbeitet an einem Spin-off.

Im Rahmen des Livestreams zum mittlerweile 35. Jubiläum der beliebten Rollenspielserie „Dragon Quest“ kündigte Square Enix gleich mehrere neue Projekte an.

Unter diesen befanden sich beispielsweise ein klassischer Nachfolger in Form von „Dragon Quest XII: The Flames of Fate“ sowie eine Offline-Version zum Online-Rollenspiel „Dragon Quest X“. Darüber hinaus wurde mit „Dragon Quest Treasures“ ein Spin-off vorgestellt, das im kommenden Jahr für nicht näher genannte Systeme erscheinen und zwei alte Bekannte in den Mittelpunkt rücken wird.

Die Geschichte von Erik und Mia

Die Rede ist vom Dieb Erik sowie seiner Schwester Mia, deren tragisches Schicksal bereits in „Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age“ behandelt wurde. In „Dragon Quest Treasures“ übernehmt ihr die Kontrolle über jüngere Versionen der beiden Charaktere, erlebt deren Kindheit und begebt euch auf die Suche nach Schätzen. Weitere Details zur spielerischen Umsetzung des Spin-offs sollen zu gegebener Zeit genannt werden.

„Vielleicht haben Sie schon unsere Entwürfe gesehen, die Erik und Mia als Kinder zeigen. Durch verschiedene Drehungen und Wendungen sind sie zu den Hauptfiguren von Treasures geworden. Ich kann im Moment nicht zu viel über das Spiel verraten, aber ich kann Ihnen einige wichtige Schlüsselthemen nennen: ‚Eriks und Mias Kindheit‘ und ‚Schatzsuche‘. Es ist ein Rollenspiel, aber überhaupt nichts traditionelles, und das ist fast alles, was ich derzet sagen kann“, so Produzent Taichi Inuzuka.

Wie abschließend bestätigt wurde, wird „Dragon Quest Treasures“ weltweit simultan veröffentlicht. Anbei der offizielle Trailer zur Ankündigung des Spin-offs.

