GTA Online: Remix von „The Vespucci Job“ spielbar – Rabatte & Boni

Ein alter Spielmodus in neuem Gewand: "The Vespucci Job" ist wieder verfügbar. Bis nächste Woche erhalten die Spieler durch die Teilnahme die doppelte Belohnung. Welche Boni sonst noch geboten werden, erfahrt ihr im Artikel.

Eine neue Variante von "The Vespucci Job" ist jetzt spielbar.

„The Vespucci Job“ ist zurück. In diesem Modus muss ein Läufer durch einen Kontrollpunkt nach dem anderen rasen. Dabei versucht eine Gruppe aus Abfangjägern ihn aufzuhalten. Durch die Teilnahme erhalten alle Spieler – egal ob Gewinner oder Verlierer – doppelte GTA-Dollar und Reputationspunkte.

Am Spielprinzip hat sich nichts geändert, dafür aber das Fahrzeug: Statt dem kompakten Issi Classic kommen klassische Autos wie vor PS strotzende Muscle Cars zum Einsatz. Die Abfangjäger hingegen greifen wie gewohnt auf bewaffnete Fahr- und Flugzeuge zurück.

Nun zu den weiteren Boni und Rabatten in dieser Woche. Freuen dürfen sich unter anderem Klubhausbesitzer, die bei allen verfügbaren Tätigkeiten die doppelte Auszahlung erhalten. Außerdem kosten die Vorräte in den nächsten Tagen nur die Hälfte. Für weitere Unterstützung sind alle MC-Fähigkeiten bis zum 1. Juni kostenfrei.

Ebenfalls die zweifache Belohnung gibt es für erfolgreich abgeschlossene CEO- und VIP-Aufträge. Das Gleiche gilt für Leibwächter und Mitarbeiter. Auch durch die Bunker Serie, Laster-Haft und mobile Operationen gibt es in dieser „GTA Online“-Woche doppelte Belohnungen.

Exklusiv für Current-Gen-Spieler

HSW-Zeitrennen: Rast mit einem bei HSW getuntem Fahrzeug von Sandy Shores nach La Puerta.

Rast mit einem bei HSW getuntem Fahrzeug von Sandy Shores nach La Puerta. HSW-Premium-Testfahrzeug: Testet den Übermacht Sentinel XS, eine aufgemotzte Limousine.

Ihr findet „Hao’s Special Works“ im LS Car Meet. Wer auf der PS4 spielt, kann in dem Untergrund-Club immerhin das wöchentliche Preisfahrzeug gewinnen. Dieses Mal steht ein Bravado Youga Classic auf dem Podest. Die Aufgabe dafür: An zwei Tagen hintereinander in die Top 5 eines Car-Meet-Straßenrennens kommen. Die drei Testfahrzeuge lauten übrigens Vulcar Fagaloa (klassischer Wagen) , Declasse Vamos (Muscle Car) und Dinka Jester RR (moderner Sportwagen).

Wer sein Glück im Casino probiert, kann am Glücksrad den Übermacht Revolter gewinnen. Die sportliche Limousine kann wahlweise mit Waffen ausgerüstet werden.

Die sonstigen Rabatte

75 Prozent auf Imanis Dienstleistungen

50 Prozent auf die Benefactor Limousine mit Geschütz

40 Prozent auf den Vulcar Fagaloa

30 Prozent auf (Fahrzeug)-Lagerhäuser

30 Prozent auf den Vapid Caracara

30 Prozent Rabatt auf Declasse Granger 3600LX

30 Prozent Rabatt auf Declasse Vamos

Related Posts

Zu allem obendrauf bekommen Prime-Abonnenten bis zum 29. Juni pro Woche 100.000 GTA-Dollar. Wenn das Konto mit dem Rockstar Social Club verbunden ist, gibt es weitere 100.000 GTA-Dollar. Wenn sie zusätzlich noch eine GTA Plus-Mitgliedschaft haben (5,99 Euro im Monat), erhalten sie nochmals diesen Betrag.

Quelle: Rockstar Games

Weitere Meldungen zu GTA Online.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren