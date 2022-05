Fortnite, GTA 5, Minecraft und Co: Service-Spiele verdrängen klassische Games

Mat Piscatella von der NPD Group hat auf Twitter eine Liste veröffentlicht, in der die zehn meistgespielten Spiele des ersten Quartals aufgeführt sind. Berücksichtigt wurde ausschließlich der US-Markt, sodass sich die Übersicht nicht auf alle Länder übertragen lässt.

Zu beachten ist, dass es sich bei der nachfolgenden Liste nicht um eine klassische Top 10-Rangfolge handelt. Das heißt, „Minecraft“ war im besagten Zeitraum nicht zwangsläufig der meistgespielte Titel. Stattdessen wurde die Liste basierend auf dem ursprünglichen Erscheinungsjahr der Spiele geordnet.

Auffällig ist, dass neue Blockbuster-Games wie „Elden Ring“ nicht dabei sind. Allerdings kam der Titel erst Ende Februar auf den Markt und das erste Quartal endet gewöhnlich am 31. März, sodass dem From Software-Titel nur wenig Zeit blieb, um sich in den Ranglisten der meistgespielten Games nach oben zu arbeiten. Aber es gibt noch einen weiteren Grund.

Wie Piscatella korrekt anmerkt, wurde die Hälfte der Liste nicht einmal in diesem Jahrzehnt veröffentlicht. Und auch zu „Elden Ring“ nannte er eine Zahl. Der Titel lag im vergangenen Quartal auf Platz 20, hinter Spielen wie „Rocket League“, „World of Warcraft“ und „Skyrim“.

Der Analyst verwies darauf, dass immer mehr Aufmerksamkeit der Spieler auf die „riesigen Live-Service-Spiele mit tief eingebetteten sozialen Anknüpfungspunkten“ gelenkt wird. Neue Titel, ob groß oder klein, stehen laut seiner Ansicht „vor einer gewaltigen Herausforderung, um den Durchbruch zu schaffen“. Dabei könnten Dienste wie der Game Pass und ein überarbeitetes PS Plus helfen.

Allerdings gebe es einen Haken: Es ist das notwendige Budget. Für die hohen Entwicklungskosten und Marketingbudgets, die nötig sind, um „diese Mauer aus Evergreens zu durchbrechen“, seien aggressive Verkaufsziele notwendig, um die Freigabe zu erhalten, so Piscatella. Aus diesem Grund würden pauschale Behauptungen, dass Subdienste gut oder schlecht sind, an der Sache vorbeigehen.

The choice is obvious then. Do the traditional release, see if the game is lightning in the proverbial sales bottle. If so, great. If not, then investigate ancillary revenue streams like sub service inclusion or more traditional discounting, among other means.

