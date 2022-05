UK-Charts: Horizon Forbidden West kehrt an die Spitze zurück

Zum Start in die neue Woche stehen ab sofort die aktuellen Software-Charts aus dem britischen Einzelhandel bereit. Dank eines frisch veröffentlichten PlayStation 5-Bundles kehrte das Action-Rollenspiel "Horizon: Forbidden West" an die Spitze der Software-Charts zurück.

Pünktlich zum Start in die neue Woche bedachten uns GamesIndustry.biz und die Marktforscher von GfK Chart-Track mit den aktuellen Software-Charts aus Großbritannien.

Wie gehabt werden hier nur die Verkäufe aus dem britischen Einzelhandel berücksichtigt, während über die verschiedenen Download-Stores verkaufte Spiele in separaten Digital-Charts erhoben werden. Da in der vergangenen Woche ein neues PlayStation 5-Bundle veröffentlicht wurde, das neben der begehrten Sony-Konsole einen Download-Code zu „Horizon: Forbidden West“ enthielt, dürfte es nur die wenigsten überraschen, dass es dem neuen Abenteuer von Aloy in der letzten Woche gelang, an die Spitze der britischen Retail-Charts zurückzukehren.

Unter dem Strich stiegen die Verkaufszahlen des Action-Rollenspiels im Vergleich mit der Vorwoche um stattliche 94 Prozent. Weitere Titel, die vom neuen PS5-Bundle profitierten sind „Gran Turismo 7“ und „Ratchet & Clank: Rift Apart“, deren Zahlen um 38 beziehungsweise 275 Prozent zulegten. Den Platz an der Spitze räumen musste Nintendos sportlicher Titel „Nintendo Switch Sports“, der die letzte Verkaufswoche auf dem zweiten Platz abschloss.

Gefolgt vom Klötzchen-Abenteuer „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“, dessen Absatzzahlen gegenüber der Vorwoche um 30 Prozent rückläufig waren. Anbei die Übersicht über die kompletten Top der Verkaufswoche vom 16. bis zum 22. Mai 2022.

UK: Die Top 10 der Retail-Charts in der Übersicht

1. Horizon Forbidden West

2. Nintendo Switch Sports

3. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

4. Mario Kart 8: Deluxe

5. Pokémon Legends: Arceus

6. Minecraft (Switch Edition)

7. Grand Theft Auto 5

8. FIFA 22

9. Animal Crossing: New Horizons

10. Gran Turismo 7

Quelle: GamesIndustry.biz

