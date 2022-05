PS5: Horizon-Bundle in UK veröffentlicht – Bald auch bei uns?

Nach den Gerüchten der vergangenen Tage wurde das PlayStation 5-Bundle mit "Horizon: Forbidden West" nun offiziell in Großbritannien veröffentlicht. Zudem zeichnet sich ab, dass weitere Märkte in Kürze an der Reihe sein könnten.

Nach den Gerüchten der vergangenen Tage wurde das neue PlayStation 5-Bundle mit Guerrilla Games‘ Action-Rollenspiel „Horizon: Forbidden West“ nun offiziell in Großbritannien veröffentlicht und war wenig überraschend in Windeseile ausverkauft.

Dies berichten die englischsprachigen Kollegen von Videogames Chronicle, die zudem herausfanden, dass das besagte Bundle in der Zwischenzeit auch im US-amerikanischen PlayStation Direct-Store auftauchte. Bestellt werden kann es in den USA zwar noch nicht, allerdings lässt das Ganze vermuten, dass das besagte Bundle in Kürze auf weiteren Märkten angeboten wird. Das neue Bundle besteht aus einer Disc-Version der PlayStation 5 sowie einem Download-Code zu „Horizon: Forbidden West“ und wird in Großbritannien für knapp 500 Pfund (umgerechnet etwa 587 Euro) angeboten. Unter dem Strich ergibt sich für britische Kunden eine Ersparnis von knapp 20 Pfund.

Ob und wann Deutschland an der Reihe ist, ist aufgrund einer fehlenden offiziellen Stellungnahme weiter unklar. Sollte Sony Interactive Entertainment dahingehend für Klarheit sorgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Neue PS5-Cover erscheinen nächsten Monat

Wie in dieser Woche bekannt gegeben wurde, dürfen sich Spieler und Spielerinnen, die ihr PlayStation 5-System optisch ein wenig aufpeppen möchten, in Kürze über neue Konsolen-Cover freuen. Geboten werden die drei Farbvarianten „Starlight Blue“, „Galactic Purple“ und „Nova Pink“, die zum Preis von jeweils 54,99 Euro sowohl für die klassische PlayStation 5-Version mit Laufwerk als auch die Digital-Edition erhältlich sein werden.

Weitere Meldungen zum Thema:

Wie es auf dem offiziellen PlayStation Blog hieß, wird der Vorabzugriff auf die neuen PlayStation 5-Konsolen-Cover in den USA, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg ab dem 17. Juni 2022 über den PlayStation Direct-Store möglich sein.

Alle weiteren Details zu den in Kürze erscheinenden Konsolen-Covern haben wir hier für euch zusammengefasst.

Quelle: Videogames Chronicle

Weitere Meldungen zu Horizon: Forbidden West, PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren