PS5: Offenbar neues Bundle mit Horizon Forbidden West im Anflug

Im britischen Einzelhandel tauchte in dieser Woche ein neues PlayStation 5-Bundle auf, das neben der Disc-Version der Konsole das Action-Rollenspiel "Horizon: Forbidden West" enthält. Eine Bestätigung für den deutschen Markt steht allerdings noch aus.

Seit der offiziellen Markteinführung im November 2020 hat die PlayStation 5 rund um den Globus mit Lieferengpässen zu kämpfen. Finden neue Konsolen den Weg in den Handel, sind sie in der Regel innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.

Selbiges galt für ein neues offizielles Bundle, das aus einer PlayStation 5, einem DualSense-Controller und einem Download-Code zu Guerrilla Games‘ Action-Rollenspiel-Hit „Horizon: Forbidden West“ besteht. Das besagte Bundle tauchte Ende der Woche beim britischen Händler Shopto zur Vorbestellung auf und wurde für 500 britische Pfund beziehungsweise umgerechnet knapp 587 Euro angeboten. Genau wie es bereits bei letzten Nachlieferungen der PlayStation 5 der Fall war, war das neue Bundle in Rekordzeit restlos vergriffen.

Ob das neue Bundle auch in Deutschland angeboten wird, ist aktuell noch unklar. Eine offizielle Stellungnahme beziehungsweise Ankündigung seitens Sony Interactive Entertainment für den hiesigen Markt steht nämlich noch aus.

PS5 verpasste zuletzt die Auslieferungsziele

Ebenfalls noch unbeantwortet ist die Frage, ob wir es bei der PS5 des „Horizon: Forbidden West“-Bundles mit dem neuen Model CFI-1200 zu tun haben, das kürzlich in Japan registriert wurde. In dieser Woche legte Sony den Geschäftsbericht zum am 31. März 2022 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr 2021/2022 vor und bestätigte, dass die PlayStation 5 im letzten Fiskaljahr mit 11,5 Millionen ausgelieferten Konsolen hinter der geplanten Auslieferungsmenge von 14,5 Millionen zurückblieb.

Weitere Meldungen zum Thema:

Eine Entwicklung, die das Unternehmen unter anderem auf den weltweiten Mangel an Halbleitern zurückführt. In einer Investorenkonferenz zu den aktuellen Geschäftszahlen wies Sonys Chief-Financial-Officer Hiroki Totoki darauf hin, dass Sony im laufenden Geschäftsjahr 2022/2023 (1. April 2022 – 31. März 2023) von 18 Millionen ausgelieferten PlayStation 5-Konsolen und einer steigenden Nachfrage nach der Konsole ausgeht.

Da abzuwarten bleibt, ob die internationale Chip-Krise behoben werden kann, könnte es laut Totoki im Geschäftsjahr 2022/2023 weiter zu Engpässen kommen.

Quelle: PlayStation LifeStyle

Weitere Meldungen zu Horizon: Forbidden West, PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren