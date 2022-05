PlayStation Game Pass: Würde die Qualität der Spiele beeinträchtigen, meint Sony

Mit dem dreistufigen PlayStation Plus-Modell kommt Sony einem Game Pass recht nahe. Die beiden höheren Stufen gewähren einen Zugriff auf Hunderte Spiele, die während der Mitgliedschaft uneingeschränkt genutzt werden können – teilweise sogar über das Streaming.

Der Unterschied zum Xbox Game Pass bleibt aber: Neuveröffentlichungen werden über PlayStation Plus in der Regel nicht bereitgestellt. Auch in den vergangenen Jahren wurden nur selten neue Spiele, meist kleinere Indie-Games, in die Instant Games Collection integriert. Für die großen AAA-Spiele von Sony muss nach wie vor Geld ausgegeben werden.

PlayStation Game Pass würde die Spielequalität verschlechtern

Sony betonte in den vergangenen Jahren mehrfach, dass ein Game Pass für die Japaner keinen Sinn macht. Dabei handelt es sich um einen Ansatz, der vom Sony-CFO Hiroki Totoki im Zuge des neusten Quartalsberichts noch einmal untermauert wurde. Ein solcher Dienst würde niedrigere Produktionskosten erfordern und sich auf die Qualität der Spiele auswirken.

„Ich werde es vermeiden, die Strategie unserer Konkurrenz zu kommentieren“,. „Unsere derzeitige Idee ist es, die Entwicklungskosten und F&E-Investitionen für Qualitätsprodukte angemessen zu gestalten.“

Das werde die Plattform verbessern und das Geschäft langfristig vorantreiben. Sollte Sony AAA-Spiele auf der PS5 über Abo-Dienste vertreiben, müssten „möglicherweise die notwendigen Investitionen“ gesenkt werden, was laut Totoki „die Qualität der First-Party-Spiele verschlechtern“ würde. Das sei die große Sorge von Sony.

Das Unternehmen möchte sicherstellen, dass die richtige Menge an Entwicklungsressourcen aufgewendet wird, um „solide Produkte auf die richtige Art und Weise auf den Markt bringen zu können“.

Doch wie kommt Microsoft auf ein tragfähiges Modell, ohne die Qualität reduzieren zu müssen? Genau an dieser Stelle gibt es viele Fragezeichen, da der Xbox-Hersteller nicht genügend Zahlen herausgibt, um die Wirtschaftlichkeit analysieren zu können.

Es ist lediglich bekannt, dass der Xbox Game Pass auf mehr als 25 Millionen Mitglieder kommt, die allerdings nicht immer den Vollpreis bezahlen. Dem gegenüber stehen Milliardeninvestitionen in Entwickler und Publisher, die Entwicklungskosten für Spiele, das Marketing und Zahlungen an externe Entwickler und Publisher.

Gleichzeitig gibt es keine Hinweise darauf, dass PlayStation-Spieler nicht mehr gewillt sind, Geld in den Kauf einzelner Spiele zu investieren. Die Games für PS5 und PS4 kamen im letzten Quartal auf einen Absatz von 70,5 Millionen. Das sind 9,1 Millionen Exemplare mehr als im Vorjahreszeitraum. 14,5 Millionen der Spiele waren First-Party-Titel. Es ist ein Zuwachs um 6,6 Millionen gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr.

