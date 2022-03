PlayStation Plus: Game Pass-Modell macht für Sony (noch) keinen Sinn

Der PlayStation-CEO Jim Ryan betonte in einem Interview, dass die Spiele von Sony "leiden" könnten, wenn sie vom ersten Tag an zu PlayStation Plus hinzugefügt werden. Langfristig betrachtet könnte sich diese Einschätzung allerdings ändern.

PlayStation Plus wird in ein dreistufiges Modell umgewandelt, das sich aus Essential, Extra und Premium zusammensetzt. Abhängig von der gewählten Stufe umfasst der Abodienst hunderte Spiele, auf die Kunden zugreifen können. Eine unmittelbare Veröffentlichung neuer Games, wie es das Geschäftsmodell des Xbox Games Pass vorsieht, bietet keine der drei neuen PlayStation Plus-Stufen.

Einen direkten Game Pass-Kontrahenten ins Rennen zu schicken war ohnehin nicht die Absicht von Sony, wie der PlayStation-CEO Jim Ryan in einem Interview zu Protokoll gab. Er ist der Ansicht, dass Sonys Spiele „leiden könnten“, wenn sie vom ersten Tag an zu PlayStation Plus hinzugefügt werden.

Auf die Frage, ob Sony neue First-Party-Titel in den Service aufnehmen wolle, so wie es Microsoft mit dem Xbox Game Pass macht,: „Das ist kein Weg, den wir in der Vergangenheit gegangen sind. Und es ist auch kein Weg, den wir mit diesem neuen Service gehen werden. Wir sind der Meinung, dass dieser Kreislauf unterbrochen wird, wenn wir dies mit den Spielen tun, die wir bei den PlayStation Studios entwickeln.“

„Die Investitionen, die wir in unsere Studios tätigen müssen, wären nicht möglich. Und wir glauben, dass die Auswirkungen auf die Qualität der Spiele, die wir entwickeln, nicht im Sinne der Spieler wären“, so Ryan weiter.

PlayStation Game Pass wird nicht ausgeschlossen

In Stein gemeißelt scheint allerdings noch nichts zu sein: Ryan sprach ebenfalls über das sich verändernde Umfeld, in dem sich Videospiele und Sony befinden. „Wer hätte vor vier Jahren gedacht, dass AAA-PlayStation-IPs auf dem PC veröffentlicht werden?“, so das PlayStation-Oberhaupt in Bezug auf PC-Portierungen von „Horizon Zero Dawn“ und „God of War“.

Laut Ryan hatte Sony damit einen großen Erfolg bei den Kritikern und einen großen kommerziellen Erfolg. Und jeder hätte sich damit abgefunden und fühle sich damit wohl. „Ich blicke vier Jahre zurück und denke, niemand hätte das kommen sehen“, so die weiteren Worte.

In diesem Sinne scheint es auch in Bezug auf einen Ansatz, der mit dem Xbox Game Pass vergleichbar ist, ein Hintertürchen zu geben: „Alles, worüber ich heute spreche, ist der Ansatz, den wir auf kurze Sicht verfolgen werden. So wie unser Veröffentlichungsmodell im Moment funktioniert, macht es keinen Sinn. Aber die Dinge können sich in dieser Branche sehr schnell ändern, wie wir alle wissen.“

Sony hat das dreistufige PlayStation Plus-Modell am heutigen Nachmittag offiziell angekündigt. Der Service wird die beiden bestehenden Abonnement-Angebote PlayStation Plus und PlayStation Now zusammenführen und um weitere Features ergänzen. Details dazu findet ihr in dieser Meldung.

