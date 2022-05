PlayStation Store: Holt euch Grid Legends im Angebot der Woche

Sony hat im PlayStation Store ein neues Angebot der Woche freigeschaltet. Es richtet sich an Spieler, die gerne auf Geschwindigkeit setzen.

Im Preis gesenkt wurde das Rennspiel „Grid Legends“, das erst seit Februar 2022 auf dem Markt verweilt. Der recht hohe Rabatt von 50 Prozent ist daher ein wenig überraschend. Er lässt den Preis von 69,99 auf 34,99 Euro sinken. Für diesen Betrag bekommt ihr das Kombipaket bestehend aus PS4 und PS5-Version.

Das Angebot ist nachfolgend verlinkt:

PS Store: Grid Legends für 34,99 Euro im Angebot der Woche

„Grid Legends“ bekam im vergangenen Februar recht ordentliche Wertungen verpasst. Der Metascore der PS5-Version liegt basierend auf 35 Reviews bei grünen 77 Zählern. Etwas weniger zufrieden scheinen die Spieler zu sein. Hier ist es eine 6.7, allerdings basierend auf nur 36 Ratings.

Auch auf PLAY3.DE wurde einveröffentlicht. Sven kam im Fazit unter anderem zu dem Schluss: „Insgesamt hatten wir mit Grid Legends wirklich viel Spaß. Das ist in erster Linie den überaus spannenden Rennen zu verdanken, die durch die Kombination von Nemesis-System und Choreographer nicht langweilig werden.“

Allerdings trübten technische Schwächen den Spielspaß. Immerhin ist Codemasters bestrebt, mit allerlei Updates für Besserung zu sorgen.

Weitere Spiele und Controller im Angebot

Spieler, die mit „Grid Legends“ nicht so recht etwas anfangen können, dürften zumindest beim laufenden Days of Play-Sale fündig werden. Im Zuge der Aktion wurden im PlayStation Store Hunderte Spiele im Preis gesenkt.

Auch Hardware wird bis in den Juni hinein günstiger verkauft. Das gilt nicht zuletzt für den DualSense-Controller in verschiedenen Farben. Ebenfalls stehen die PlayStation Plus-Spiele für Mai 2022 zum Download bereit. Die neuen Games werden in der kommenden Woche angekündigt.

