Knockout City: Jetzt kostenlos spielbar und Season 6 gestartet

Wie versprochen haben die Velan Studios ihren Multiplayer-Titel „Knockout City“ auf das Free-2-Play-Modell umgestellt. Somit könnt ihr euch die Völkerball-Action jetzt kostenlos aus dem PlayStation Store herunterladen.

Ein Boomerang-Ball und weitere Neuerungen

Gleichzeitig ist die neue Season „City of Tomorrow“ an den Start gegangen. Hier treten Wissenschaftler aus aller Welt an, um ihre wildesten Erfindungen der Öffentlichkeit zu zeigen. Darunter befindet sich ein Boomerang-Ball, der zu den Spezialbällen gehört. Wie der Name schon verrät, kommt dieser Ball zum Spieler zurück, nachdem ein Gegner getroffen wurde. Wenn ihr eine Wand trefft, erhaltet ihr immerhin eine weitere Chance.

Auch das verbesserte Hideout zählt zu den Neuerungen. Hier finden die Spieler einige Ablenkungen, um sich zwischen den Runden die Zeit zu vertreiben. Dabei sind Minispiele, Dekorationsmöglichkeiten, Audiotracks und Areale zum Abhängen.

Als Nächstes haben wir die futuristischen Konzeptfahrzeuge und den Starfruit-Spezial-Energydrink. Wer Letzteres ausprobiert, erhält für eine Stunde lang zusätzliche Erfahrungspunkte, wenn er mit einem Spezialball trifft. Vor allem im „Party Team KO“-Modus bringt das viel, da hier hauptsächlich mit Spezialbällen gespielt wird.

Außerdem stoßen die League-Play-Belohnungen dazu. Dafür müsst ihr im Ranked-Modus die einzelnen Ränge aufsteigen – von Bronze bis Diamant. Zu den Belohnungen gehören folgende Dinge:

Spielersymbole

Holobux

Energydrinks

Style Chips

Kosmetische Gegenstände

eine neue Trophäe

Ein neuer Brawl Pass darf natürlich nicht fehlen. Erneut dürfen die Spieler zahlreiche kosmetische Belohnungen freispielen. Enthalten ist unter anderem ein Crossover mit „Among Us“.

Ebenfalls ins Spiel geschafft hat es die Straßenrangstufe „Chrom-Straßenrang“. Sobald ihr die Diamantstufe erreicht habt, könnt ihr für 100 weitere Stufen Erfahrungspunkte sammeln.

Die Patch-Notes findet ihr auf Reddit. In den nächsten Wochen werden weitere Inhalte dem Spiel hinzugefügt.

Der Trailer zu Season 6:

