Knockout City: Wird auf Free-2-Play umgestellt

"Knockout City" wird auf ein Free-2-Play-Modell umgestellt, das im Laufe des Frühjahrs freigeschaltet wird. Zudem möchten die Entwickler ab diesem Zeitpunkt in Eigenregie für den Vertrieb sorgen.

Falls ihr die Absicht habt, „Knockout City“ zu kaufen, wird sich ein wenig mehr Geduld auszahlen. Denn der Titel, der aktuell noch mit rund 20 Euro zu Buche schlägt, wird auf ein Free-2-Play-System umgestellt. Das gaben Electronic Arts und die Velan Studios heute auf der offiziellen Webseite bekannt.

Die Umstellung soll mit dem Start der Saison 6 im Frühjahr erfolgen. In diesem Zusammenhang freuen sich die Macher darauf, den Titel „Millionen von neuen Spielern auf der ganzen Welt“ zugänglich zu machen. Ebenfalls gelte der Dank den Fans der ersten Stunde, die „Knockout City“ gekauft und die Entwickler von Anfang an unterstützt haben.

„Eure Hingabe und Loyalität motiviert uns jeden Tag aufs Neue, unsere Welt weiter aufzubauen. Und ohne euch wären wir nicht so weit gekommen“, heißt es in der Ankündigung. „Unsere Community wird für uns immer an erster Stelle stehen. Und wir haben ein spezielles Treue-Bundle für Saison 6 für diejenigen zusammengestellt, die das Spiel bereits vor dem Start der Saison gekauft haben.“

Solltet ihr zu den frühen Käufern von „Knockout City“ gehören, bekommt ihr legendäre kosmetische Gegenstände, XP-Boosts und 2.000 Holobux spendiert.

Electronic Arts zieht sich zurück

Mit der Free-2-Play-Umstellung kommt es zu einer weiteren großen Änderung, die im Laufe der ersten Saisons von Jahr 2 in Kraft treten soll. Die Velan Studios werden „Knockout City“ ab diesem Zeitpunkt allein betreiben.

„Seit dem Tag unserer Studiogründung haben wir daran gearbeitet, euch, unserer großartigen Spieler-Community, revolutionäre neue Spielerlebnisse zu liefern. Ohne die unglaubliche Unterstützung von EA Originals hätten wir Knockout City nicht auf den Markt bringen können. Aber jetzt, da wir auf Free-to-Play umstellen, ist der natürliche nächste Schritt, dass wir die Verantwortung des Spielvertriebs selbst in die Hand nehmen“, heißt es dazu.

Man habe aufregende Pläne für „Knockout City“. Und mit der Übernahme des Vertriebs könne das Studio die eigene Vision für die langfristige Zukunft vollständig verwirklichen. Zunächst steht die Saison 5 an, mit der Superkräfte, Kettenreaktion, die Korbschlacht und weitere Inhalte zurückgebracht werden. Das komplette Statement der Entwickler lest ihr hier.

