Rollerdrome: OlliOlliWorld-Macher stellen neuen Shooter auf Rollschuhen vor

Mit "Rollerdrome" stellten die "OlliOlli"-Macher von Roll7 in der aktuellen State of Play-Ausgabe ihr neuestes Projekt vor. Versprochen wird ein rasanter und gnadenloser Shooter auf Rollschuhen, der sowohl mit reichlich Action als auch seinem spielerischen Anspruch punkten soll.

Auch die Indie-Entwickler von Roll7, die sich in den vergangenen Jahren mit der „OlliOlli World“-Reihe einen Namen machten, nutzten die aktuelle State of Play, um ein neues Projekt anzukündigen.

Hierbei haben wir es mit „Rollerdrome“ zu tun, das von offizieller Seite als ein rasanter Shooter auf Rollschuhen beschrieben wird. Euch verschlägt es in das Jahr 2030, in dem ihr an dem namensgebenden blutigen Sport Rollerdrome teilnehmt. Dabei kombiniert ihr stilvolle Tricks mit dem gezielten Einsatz von Waffen, um anschließend den finalen Treffer zu landen und eine Runde zu überleben.

Mit ausreichend Talent und harter Arbeit gelingt es euch möglicherweise, sogar die Meisterschaft für euch zu entscheiden.

Macht intelligenten Gebrauch von euren Waffen

In „Rollerdrome“ steht euch eine Vielzahl an Waffen zur Verfügung, während ihr euch durch die Levels vorankämpft. Die Bewaffnung reicht von Schrotflinten bis hin zu Granatwerfern. „Nehmt euch Zeit, um herauszufinden, welche Waffen euch am meisten liegen und welche am effektivsten gegen verschiedene Gegnertypen sind“, führen die Entwickler von Roll7 aus.

„Langsamer zu werden oder anzuhalten, ist eine todsichere Methode, euch umbringen zu lassen. Jagt dem Adrenalinrausch hinterher und haltet immer euer Tempo – ihr müsst ständig in Bewegung bleiben und euch Wege durch die Arena suchen. Konzentriert euch darauf, gegnerischen Angriffen auszuweichen und Tricks auszuführen – beides füllt eure Munition wieder auf. Ihr könnt auf Gegner schießen, um ihre Gesundheit zu verringern und sie ins Taumeln zu bringen, aber lasst euch nicht dazu verleiten, anzuhalten“, heißt es zu „Rollerdrome“ weiter.

Anbei der erste Trailer zum neuen Projekt von Roll7. „Rollerdrome“ wird am 16. August 2022 für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht. Weitere Details zu der blutigen Action findet ihr auf dem offiziellen PlayStation Blog.

