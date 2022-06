F1 Manager 2022: Releasetermin und erstes Gameplay folgen heute Nachmittag

Im März dieses Jahres kündigten die „Elite Dangerous“- und „Jurassic World Evolution“-Macher von Frontier Developments den „F1 Manager 2022“ für die Konsolen und den PC an.

Nachdem es um das Projekt in den vergangenen Monaten recht still wurde, kündigte Frontier Developments nun ein umfangreiches Info-Update zum „F1 Manager 2022“ an. Wie das britische Studio bekannt gab, werden am heutigen Dienstag Nachmittag um 17 Uhr unserer Zeit endlich die ersten Spielszenen zur Management-Simulation veröffentlicht. Darüber hinaus möchten die Entwickler den finalen Releasetermin des „F1 Manager 2022“ enthüllen.

Führt euer Team zur Weltmeisterschaft

Im „F1 Manager 2022“ steht ihr vor der Aufgabe, euer eigenes Formel 1-Team zu managen. Ihr überwacht nicht nur die Leistung eurer Mitarbeiter und Fahrer. Darüber hinaus geht es darum, mit den knapp bemessenen Ressourcen zu haushalten, führende Mitarbeiter der Konkurrenz abzuwerben und auf Basis des neuen Regelwerks einen konkurrenzfähigen Boliden auf den Asphalt zu stellen, der im besten Fall um die Weltmeisterschaft mitfährt.

„Weisen Sie Ihren Autos neue Teile zu, um sich auf das bevorstehende Rennen vorzubereiten. Wählen Sie Ihren technischen Ansatz, um Vorteile auf kommenden Rennstrecken zu erzielen. Werden Sie ein ausgewogenes System entwickeln, sich auf verbesserungsbedürftige Bereiche konzentrieren oder sich in bestimmten Leistungsaspekten auszeichnen?“, hieß es in der offiziellen Ankündigung.

Weitere Informationen zum Gameplay von „F1 Manager 2022“ dürften heute Nachtmittag folgen.

