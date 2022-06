Godfall: Patch 5.1.23 führt VRR-Funktion und zahlreiche Anpassungen ein

Ein Patch mit der Nummerierung 5.1.23 kann jetzt heruntergeladen werden. Die wichtigste Neuerung ist wohl VRR, das nach der Installation den PS5-Spielern zur Verfügung steht. Damit kann sowohl die Auflösung als auch die Performance verbessert werden.

Zwei PS4-Bugs entfernt

Eine Anpassung bezieht sich explizit auf die PS4-Version: Manche Besitzer der Ultimate Edition haben ihre kosmetischen Boni-Inhalte nicht erhalten. Fortan sollte dieses Problem nicht mehr auftreten.

Sowohl in der PS4- als auch der Xbox One-Version konnten Gegner in bestimmten Fällen nicht mehr korrekt spawnen. Auch dieser Fehler gehört nun der Vergangenheit an.

Im Folgenden haben wir die allgemeinen Anpassungen aufgelistet:

Duale Primärverstärkungen droppen mit größerer Wahrscheinlichkeit bei besseren Kombinationen von Primäreigenschaften wie episch+rar, episch+episch, legendär+episch oder legendär+legendär.

Die Option „Schwierigkeit“ wurde aus der Registerkarte „Geisterreich“ entfernt.

Die primäre Eigenschaft des Talismans „Verfluchter legendärer Zauberkäfer“ wendet nicht länger einen Unpässlichkeitsstapel an, wenn er aktiviert wird, während „Innerer Fokus“ aktiv ist.

Der Eintrag im Segenskodex besagt nicht mehr fälschlicherweise, dass „Ein Großer Segen einen Grundsegen desselben Typs ersetzt“.

Zusätzlich nimmt Counterplay Games einige Anpassungen an den Valorplate-Scherben vor. Darüber hinaus werden durch den Patch etliche Fehler ausgemerzt, die das Spielerlebnis einschränken konnten. Wer sich über die Änderungen im Detail informieren möchte, kann einen Blick auf die offiziellen Patch Notes werfen.

„Godfall“ ist im November 2020 für PS5 und PC auf den Markt gekommen. Seit August 2021 ist der Titel auch für die PS4 erhältlich. Wer mal hineinschnuppern möchte, kann seit letzten Dezember die Challenger Edition kaufen. Diese besteht lediglich aus dem Endgame und verzichtet auf die eigentliche Kampagne. Im April dieses Jahres erschien schließlich die Ultimate Edition, welche das Hauptspiel, die „Fire & Darkness“-Erweiterung und ein paar Boni-Inhalte enthält. Laut dem Entwickler konnten damit mehrere Millionen Spieler angezogen werden.

