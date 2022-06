Metal Hellsinger: Termin, Gameplay-Trailer und PS5-Demo veröffentlicht

„Metal Hellsinger“ meldet sich mit einem neuen Trailer zurück. Nach dem Start des Clips, der unterhalb dieser Zeilen eingebettet ist, kann ein Blick auf actionreiche Gameplay-Szenen geworfen werden, die einmal mehr verdeutlichen, dass es auch reichlich auf die Ohren gibt.

Am Ende des Trailers wird der Veröffentlichungstermin von „Metal Hellsinger“ genannt. Schon ab dem 15. September 2022 können sich Käufer in das Getümmel der Vollversion stürzen.

Demo veröffentlicht

Eine Demo darf schon im Vorfeld getestet werden: Im Anspiel-Level lauschen Spieler den Klängen von Alissa White-Glüz (Arch Enemy) und können sich gleichzeitig mit dem rhythmischen Gameplay des Spiels vertraut machen.

PlayStation Store: Demo von Metal Hellsinger für PS5

Dave Goldfarb, Creative Director bei The Outsiders, meint: „Die Zeit ist gekommen, Freunde. Wir sind so glücklich, dass wir die Demo endlich für alle zugänglich machen können, damit ihr den Metal selbst erleben könnt.“

Mit „Metal Hellsinger“ wurde ein Spiel erschaffen, in dem Fans der härteren Klänge im Takt der Musik schießen, rennen und Finisher ausführen. Der individuelle Erfolg wirkt sich auf die Musik aus und steigert im Verlauf einer Session die Kraft.

Bewaffnet mit sechs Waffen, von denen jede ihre eigene ultimative Fähigkeit besitzt, geht es in die Hölle auf einen Rachefeldzug gegen den Teufel persönlich. Im Anschluss an die Kampagne können sich Spieler in den Torment-Modus stürzen und mit dem Metal-Beat die Spitze der Rangliste erklimmen.

Weitere Meldungen zu Metal Hellsinger:

„Metal Hellsinger“ erscheint am 15. September 2022 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Spieler, die den Titel vorbestellen, erhalten 48 Stunden früher Zugriff auf das Spiel, können also schon am 13. September 2022 loslegen. Nachfolgend die neuen Spielszenen vom Summer Game Fest:

Weitere Meldungen zu Metal: Hellsinger.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren