Midnight Fight Express: Trailer zum Comic-Brawler verrät den Erscheinungstermin

Wer als Straßenkämpfer durch die Gegend ziehen will, sollte sich „Midnight Fight Express“ näher anschauen. Das Beat ‚em Up kommt am 23. August dieses Jahres für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC in den Handel. Erfahren haben wir das im neuesten Trailer zum Spiel, der auf dem heutigen Summer Game Fest vorgestellt wurde.

Als Ex-Mitglied der Unterwelt müsst ihr euch durch die Stadt kämpfen und die Kriminellen daran hindern, die Kontrolle zu übernehmen. Dafür greift ihr auf etliche Kampftechniken zurück, um eure Feinde in die Schranken zu weisen. Auch die Umgebung könnt ihr zu eurem Vorteil verwenden.

Zudem lassen sich sowohl Nah- als auch Fernkampfwaffen einsetzen, worunter sich folgendes befindet:

Messer

Äxte

Vorschlaghämmer

Pistolen

Schrotflinten

Sprengstoffe

Um eure Skills zu verbessern, müsst ihr im breit aufgestellten Fähigkeitenbaum aufsteigen. Erlernt zahlreiche Kampftechniken, setzt wirkungsvolle Kombinationen ein und entwickelt euren individuellen Spielstil.

Der Look des Protagonisten und seines Begleiters lässt sich von oben bis unten anpassen. Insgesamt stehen über 150 Kleidungsstücke und Skins zur Auswahl, dank denen ihr einen einzigartigen Charakter erschaffen könnt.

Für die richtige Stimmung während den Prügeleien sorgt der wuchtige Soundtrack des Musikproduzenten Noisecream. Dadurch werdet ihr das atmosphärische Nachtleben der Großstadt noch besser spüren.

Wiederspielwert dank Herausforderungen und einer Bestenliste

Wer alle Herausforderungen abschließen möchte und exklusive Belohnungen erhalten möchte, muss die Missionen mehrfach wiederholen. Ambitionierte Spieler können übrigens in einer Bestenliste zeigen, was sie drauf haben.

Der Gameplay-Trailer zu „Midnight Fight Express“:

