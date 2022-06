Xbox & Bethesda: Showcase heute im Livestream

Eine E3 gibt es in diesem Jahr nicht. Allerdings müssen Spieler im gewohnten Zeitraum nicht auf Präsentationen verschiedener Publisher verzichten. Eine dieser Shows wird zusammen von Bethesda und dessen Inhaber Microsoft durchgeführt. Der Showcase findet heute Abend statt und kann live im Internet verfolgt werden.

So könnt ihr den Xbox/Bethesda-Showcase verfolgen:

Für Europäer findet das Event zu einer recht günstigen Zeit statt, auch wenn viele Spieler beim heutigen Wetter durchaus andere Pläne haben könnten. Starten wird der Showcase von Xbox und Bethesda um 19 Uhr unserer Zeit. Die Dauer wird mit rund 95 Minuten angegeben. Nachfolgend findet ihr die wichtigsten Informationen in der Übersicht:

Wann startet der Xbox/Bethesda-Showcase? Los geht es hierzulande am Sonntag, 12. Juni 2022 um 19 Uhr unserer Zeit.

Welche Laufzeit hat der Showcase? Wie Microsoft im Vorfeld kommunizierte, können sich Fans auf eine rund 95 Minuten lange Unterhaltung einstellen.

Wo kann der Showcase angeschaut werden? Übertragungen erfolgen unter anderem auf den Youtube- und Twitch-Kanälen von Microsoft. Ebenfalls haben wir den Stream unterhalb dieser Zeilen eingebettet.

Offiziell enthüllt wurde das Programm nicht. In der ursprünglichen Ankündigung hieß es lediglich: „Diese Show bietet fantastische Titel der Xbox Game Studios, von Bethesda und unseren Partnern auf der ganzen Welt.“ Das heißt, nicht nur First-Party-Produktionen scheinen einen Auftritt zu haben.

Im Zuge des Xbox/Bethesda-Streams wird vor allem „Starfield“ eine zentrale Rolle spielen. Gerüchten zufolge soll das Spiel sogar 20 bis 25 Prozent der gesamten Show einnehmen.

Hideo Kojima soll vor Ort sein

Der Insider Tom Henderson meint, dass es bei etwa 20 bis 30 Spielen viele Überraschungen geben wird. Er wies sogar auf einige „IP-Revivals“ hin, was die jüngsten Gerüchte über ein „Banjo Kazooie“-Revival weiter anheizt. Auch Hideo Kojima soll vor Ort sein.

„Es sieht so aus, als ob [Kojima] auf der Messe anwesend sein wird. Aber es sieht so aus, als ob er nicht verraten wird, woran er tatsächlich arbeitet“, so Henderson. Vielmehr soll es nur eine Art Bestätigung dafür sein, dass Kojima an einem Spiel für Xbox werkelt.

Weitere heiße Kandidaten für den kommenden Showcase sind Spiele wie „Forza Motorsport 8“, „Scorn“, „State of Decay 3“ und vielleicht auch „Stalker 2“. In den Kommentaren könnt ihr eure eigene Prognose hinterlassen.

Zweiter Showcase folgt: Falls es euch nach der heutigen Show nach mehr dürstet, kann euch ebenfalls geholfen werden. Microsoft und Bethesda gaben bekannt, dass am 14. Juni 2022 ab 19 Uhr eine Extended-Show veranstaltet wird, in deren Rahmen tiefere Einblicke in die kommenden Spiele gewährt werden. Die Länge der ausgelagerten Veranstaltung wird mit etwas 90 Minuten angegeben.

Xbox/Bethesda-Showcase im Livestream

Falls ihr den heutigen Showcase der quasi verschmolzenen Unternehmen anschauen möchtet, müsst ihr den folgenden Stream um 19 Uhr starten. Wie gewohnt steht die Veranstaltung nach dem Abschluss im selben Player als Aufzeichnung bereit.

