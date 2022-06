Sifu: Update mit Gameplay-Modifikationen erscheint im Sommer – Erster Teaser

Auch Monate nach dem offiziellen Release des Rache-Epos haben die verantwortlichen Entwickler von SloClap „Sifu“ noch nicht zu den Akten gelegt.

Stattdessen arbeitet das Studio derzeit am großen Sommer-Update von „Sifu“, das nach dem aktuellen Stand der Dinge im August veröffentlicht und sowohl neue Features als auch frische Inhalte umfassen wird. Wie SloClap heute bekannt gab, dürfen sich die Spieler und Spielerinnen von „Sifu“ unter anderem über die Gameplay-Modifikationen freuen, mit denen es möglich sein wird, die Spielerfahrung in verschiedenen Bereichen anzupassen.

Weitere Details zum Sommer-Update in den nächsten Wochen

Einen ersten Eindruck von den Anpassungsmöglichkeiten, die mit den Gameplay-Modifikationen von „Sifu“ einhergehen, liefert euch der erste Teaser, der im Rahmen der heutigen Ankündigung veröffentlicht wurde. Weitere Details zu den Inhalten und Neuerungen des Sommer-Updates von „Sifu“ möchten die Macher von SloClap im Laufe der nächsten Wochen veröffentlichen.

„Sifu“ versteht sich als ein knackiger Action-Titel, in dem ihr in die Rolle eines Kung-Fu-Schülers schlüpft und euch auf einen Rachefeldzug begebt. „Die Jagd auf deine Feinde führt dich durch die verborgenen Winkel der Stadt, von Vororten, die von Banden beherrscht werden, bis hin zu den kalten Korridoren in den Wolkenkratzern der Konzerne“, so die Entwickler weiter. „Verwende alles, was dir zur Verfügung steht: Wurfgegenstände, improvisierte Waffen, Fenster und Kanten.“

Related Posts

„Sifu“ ist für den PC, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich.

Our next #Sifu content update is coming in August 2022 🔥 Customize the rules of your games with exciting new gameplay modifiers 😎 pic.twitter.com/OEW4R5KxuM — SifuGame (@SifuGame) June 13, 2022

Weitere Meldungen zu Sifu.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren