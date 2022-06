Tactics Ogre Reborn: Mögliche Neuauflage taucht mit ersten Artworks im PlayStation Store auf

Nachdem ein Markenschutzantrag im April andeutete, dass Square Enix an "Tactics Ogre: Reborn" arbeitet, tauchte der Titel in der Zwischenzeit auch im PlayStation Store auf. Viel schlauer sind wir dadurch allerdings nicht.

Anfang April erreichte uns das Gerücht, dass sich Square Enix offenbar dazu entschloss, mit „Tactics Ogre“ eine weitere klassische Marke des eigenen Portfolios zurückzubringen.

Den vermeintlich entscheidenden Hinweis lieferte uns ein Markenschutzantrag aus Japan, mit dem sich Square Enix die Markenrechte an „Tactics Ogre: Reborn“ sicherte. Auch wenn eine offizielle Ankündigung derzeit noch auf sich warten lässt, wird aufgrund des Namens vermutet, dass wir es hier mit einem Remake oder Remaster des originalen „Tactics Ogre“ für die aktuellen Plattformen zu tun haben könnten.

Während Square Enix zu den Gerüchten weiter schweigt, könnten sich aktuell die Hinweise verdichten, dass die offizielle Enthüllung von „Tactics Ogre Reborn“ unmittelbar bevorstehen könnte. In der Zwischenzeit tauchte der Titel nämlich in Form eines entsprechenden Produkteintrags im PlayStation Store auf.

PlayStation Store liefert erste Artworks

Allzu viel zu sehen ist in dem besagten Produkteintrag allerdings nicht. Wenn wir einmal von ersten Artworks abgesehen, die in unserer Galerie zur Ansicht bereit stehen. Somit kann weiterhin nur spekuliert werden, was es mit „Tactics Ogre: Reborn“ auf sich hat. Zum ersten Mal tauchte die mögliche Neuauflage übrigens nicht auf. Stattdessen war ein Remaster zu „Tactics Ogre“ bereits im großen GeForce Now-Leak zu finden, der erstmals im September 2021 die Runde machte.

Der erste Teil der Strategie-Rollenspiel-Serie erschien im Jahr 1993 unter dem Namen „Ogre Battle: The March of the Black Queen“. Bis 2010 wurden Anhänger der Reihe mit sechs Ablegern bedacht. Nun könnte die Franchise also mit einem möglichen Remaster ein Comeback feiern.

Sollte Square Enix für Klarheit sorgen und den Titel offiziell ankündigen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

