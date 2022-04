Tactics Ogre Reborn: Neuer Markenschutzeintrag deutet Rückkehr der Square Enix-Reihe an

Im März 1993 erschien mit „Ogre Battle: The March of the Black Queen“ der erste Teil der Strategie-Rollenspielreihe aus dem Hause Square Enix, die bis ins Jahre 2010 insgesamt sechs Ableger erhalten sollte. Die Marke fand ihren Weg auf den Super Nintendo, den SEGA Saturn, die PlayStation, den Nintendo 64, den NEOGEO Pocket Color, den Game Boy Advance und die PlayStation Portable.

Neuer Teil, Remaster oder Remake?

Nun scheint Square Enix eine Rückkehr der Marke zu planen. Es ist nämlich ein neuer Markenschutzeintrag aufgetaucht, der am 31. März 2022 in Japan eingereicht wurde. Dabei handelt es sich um „Tactics Ogre: Reborn“.

Allerdings ist nicht bekannt, ob es sich dabei um einen neuen Ableger oder lediglich ein Remaster bzw. Remake handeln könnte. Vor einiger Zeit war ein „Tactics Ogre Remaster“ bereits in der Datenbank von Nvidia GeForce Now aufgetaucht, weshalb davon ausgegangen wird, dass es sich beim Markenschutz um eben dieses handelt. Da bereits mehrere Spiele aus dem damaligen Leak in der Zwischenzeit angekündigt wurden, ist es nur umso wahrscheinlicher.

Darüber hinaus würde ein Remaster durchaus Sinn ergeben, wenn man bedenkt, dass Square Enix aktuell gerne Klassiker neu auflegt. In dieser Woche erschien unter anderem „Chrono Cross“ und in wenigen Monaten wird auch eine Neuauflage von „Live a Live“ erstmals den Weg in den Westen finden.

Sollte eine offizielle Ankündigung bezüglich „Tactics Ogre: Reborn“ erfolgen, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Quelle: Gematsu

Weitere Meldungen zu Square Enix, Tactics Ogre: Reborn.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren