Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion: Remaster für PS4 und PS5 angekündigt – Trailer und Details:

Vorangegangene Gerüchte ließen die Vermutung bereits aufkommen: „Crisis Core: Final Fantasy 7“ wird als Remaster für Konsolen und PC veröffentlicht. Der Launch soll im Winter erfolgen, wie Square Enix in der vergangenen Nacht bekanntgab.

Seit der ursprünglichen Veröffentlichung im Jahr 2007 habe „Crisis Core: Final Fantasy 7“ große Anerkennung für seine tiefgründige und emotionale Geschichte erhalten, so der Publisher zur Ankündigung, was offenbar einer der Beweggründe für die Neuveröffentlichung war.

Diese Verbesserungen erwarten euch

Mit dem Remaster von „Crisis Core: Final Fantasy 7“ wird die Grafik aktualisiert. Gleiches gilt für die 3D-Modelle im Spiel. Auch eine vollständige Sprachausgabe und neue Musikarrangements sollen die Geschichte von Kampf und Heldentum in einem neuen Licht erscheinen lassen. „Genießt ein noch schöneres und zugänglicheres Crisis Core, das weit über ein einfaches HD-Remaster hinausgeht“, so Square Enix weiter.

Die Kämpfe sehen eleganter aus und laufen mit 60 FPS, während das Interface überarbeitet wurde. Das DMW-System mit den Balken und dem Menü zur Auswahl von Gegenständen sieht minimalistischer aus, sodass der Fokus auf den Kampf gerichtet bleibt.

In „Crisis Core“, das ursprünglich für die PSP erschien, rückt in erster Linie Zack Fair in den Fokus, ein junges Mitglied der Gruppe Soldier. Er erhält den Auftrag, Genesis Rhapsodos zu suchen.

Die Handlung des Spiels führt die Spieler vom Krieg zwischen dem Megakonzern Shinra und dem Volk von Wutai bis zu den Ereignissen in Nibelheim und endet kurz vor dem Beginn von „Final Fantasy 7“.

„Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion“ erscheint im Winter für PS4, PS5, PC (via Steam), Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series X/S. Weiter unten könnt ihr euch ein paar Bilder und einen Trailer zum Remaster anschauen.

Zudem hat Square Enix „Final Fantasy 7 Rebirth“, den zweiten Teil der Remake-Saga, für die Veröffentlichung auf der PS5 angekündigt. Der Launch auf dieser Plattform soll im Winter 2023 erfolgen. Einen Trailer dazu seht ihr in dieser Meldung.

