Kingdom Hearts IV: Nomura über die Bedeutung von Sora und mögliche Final Fantasy-Charaktere

Da sich die Geschichte von „Kingdom Hearts 4“ vor allem um das Verschwinden von Sora und dessen Schicksal dreht, bleibt laut Nomura abzuwarten, „ob es genug Platz geben wird, um die Geschichten der anderen Charaktere wirklich so genau zu erforschen“. Daher solltet ihr unter Umständen nicht damit rechnen, dass die Hintergründe eurer favorisierten Nebencharaktere weiter beleuchtet werden, wie Nomura einräumte.

Gleichzeitig wies Nomura darauf hin, dass die Bedeutung von Sora für die Reihe gar nicht hoch genug eingeschätzt werden könne. Sollte einmal ein „Kingdom Hearts“ ohne Sora erscheinen, würde dies laut Nomura „das Ende der nummerierten Titel bedeuten“. So wichtig sei er für die Serie.

Ein weiteres Thema auf das Nomura einging, war die Kritik an der Tatsache, dass in „Kingdom Hearts III“ nur wenige „Final Fantasy“-Charaktere einen Auftritt hatten. Diesbezüglich führte Nomura aus: „Es gibt so viele originelle Charaktere aus Kingdom Hearts, die so beliebt sind, und die Leute wollen mehr von diesen Charakteren sehen. Da wir bei Kingdom Hearts III so viele originale Kingdom Hearts-Charaktere hatten, war es schwierig, Platz für weitere Final Fantasy-Charaktere zu finden. Wir versuchen, dafür eine gute Balance zu finden.“

Und weiter: „Ich weiß, dass einige Fans darüber besorgt, nicht allzu glücklich waren und mehr Final-Fantasy-Charaktere sehen wollten. Daran denken wir auf jeden Fall. Aber allein mit der schieren Anzahl an Originalcharakteren, die wir jetzt haben, ist es schwer zu sagen, wie das genaue Gleichgewicht ausfallen wird und wie es in Kingdom Hearts IV ablaufen wird. Darauf können wir Ihnen noch keine konkrete Antwort geben.“

„Kingdom Hearts IV“ befindet sich unter anderem für die PlayStation 5 in Entwicklung.

