Kingdom Hearts IV: Nächste Präsentation auf Basis der Unreal Engine 5

Vor knapp zweieinhalb Wochen ließ Square Enix die sprichwörtliche Katze aus dem Sack und kündigte die laufenden Arbeiten am Action-Rollenspiel „Kingdom Hearts IV“ offiziell an.

Wie kurz nach der Ankündigung bekannt gegeben wurde, entstand der erste Trailer zu „Kingdom Hearts IV“ noch auf Basis der Unreal Engine 4. Im Laufe der Entwicklung wird das Projekt allerdings auf die Unreal Engine 5 umgestellt, was zu diversen technischen beziehungsweise grafischen Verbesserungen führen wird. Einer aktuellen Mitteilung der Entwickler zufolge wird die nächste Präsentation von „Kingdom Hearts IV“ bereits auf Basis der Unreal Engine 5 erfolgen.

Somit dürfen sich die Spieler über einen ersten Eindruck von dem freuen, was der neueste Ableger der beliebten Rollenspielserie technisch zu bieten hat.

Square Enix bittet die Anhängerschaft um Geduld

Der Haken an der Sache: Bis dahin wird noch einige Zeit ins Land gehen. Wie die Entwickler noch einmal einräumten, befinden sich die Arbeiten an „Kingdom Hearts IV“ nämlich noch in einem recht frühen Stadium. Daher ist in den kommenden Monaten nicht mit neuen Details oder handfesten Eindrücken zum Rollenspiel zu rechnen. Laut Square Enix‘ Tetsuya Nomura wurde die Ankündigung des Titels schlichtweg so früh vorgenommen, um mögliche Leaks zu vermeiden.

Die Geschichte des neuen Ablegers dreht sich aller Voraussicht nach um den Protagonisten Sora, den es dieses Mal unter anderem nach Quadratum verschlägt. Wie sich dem ersten Trailer zu „Kingdom Hearts IV“ zudem entnehmen ließ, ist Sora dabei nicht allein. Stattdessen trifft er auf ein Mädchen, das zu ihm sagt, sie sei vor sieben Tagen in Quadratum gestrandet.

„Kingdom Hearts IV“ erscheint wohl für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

