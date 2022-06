Final Fantasy VII Remake: Macher gehen auf den Wandel von Clouds Charaktermodell ein

In einer kurzen Twitter-Nachricht gingen die Macher von "Final Fantasy VII Remake" kürzlich etwas näher auf die Veränderungen von Clouds Charaktermodell im Laufe der Entwicklung des Action-Rollenspiels ein.

Clouds Charaktermodell hat sich im Laufe der Arbeiten an "Final Fantasy VII Remake" ziemlich verändert.

Mit „Final Fantasy VII Remake“ spendierte Square Enix einem wahren Videospiel-Klassiker eine Frischzellenkur auf aktuellen Konsolen. Der Titel wurde auf nahezu allen Ebenen massiv überarbeitet, natürlich auch in technischer Hinsicht. Die Macher gewährten kürzlich auf Twitter (via Siliconera) einen kleinen Einblick in den Wandel, den das Charaktermodell von Protagonist Cloud Strife im Laufe der Entwicklungszeit des Action-RPGs durchlaufen hat.

Clouds Final Fantasy VII Remake-Modell wurde über einen langen Zeitraum hinweg angepasst

Zunächst verraten die Verantwortlichen, Cloud sei tatsächlich die erste Figur im Spiel gewesen, zu der ein Modell angefertigt wurde. Vom ersten Entwurf über den ersten offiziellen Blick im Ankündigungs-Trailer bis hin zum finalen Game sei es jedoch ein langer Weg gewesen. Um die Knochenstruktur, seine Haare sowie die genutzten Texturen zu optimieren, habe das Team über einen langen Zeitraum hinweg immer wieder verschiedene Anpassungen vorgenommen.

Eine dieser Optimierungen, die im Tweet explizit genannt wird, sind Clouds Arme. Die Dicke der Arme des „Final Fantasy VII Remake“-Protagonisten habe sich beispielsweise seit dem ersten Teaser-Video ziemlich verändert. Damit ihr euch von diesem Wandel selbst ein Bild machen könnt, haben wir weiter unten im Artikel für euch sowohl den PlayStation Experience 2015 Trailer als auch den Final Trailer von Anfang April 2020 eingebunden.

Des Weiteren hätten die Macher einen großen Wert auf die Darstellung von Details im Action-RPG gelegt. Genauer nennen sie hier exemplarisch die Schäden an der Ausrüstung sowie die Kratzer auf den Waffen der Charaktere. Diese Kleinigkeiten, die beim Spielen auf den ersten Blick womöglich nicht auffallen, seien von den Verantwortlichen so dargestellt worden, dass durch sie die Geschehnisse der Geschichte greifbarer und spürbarer werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Macher hinter „Final Fantasy VII Remake“ einen kleinen Einblick in die Gestaltung verschiedener Facetten des Games gewähren. In der Vergangenheit gingen sie bereits auf das Design eines Kleids, das Aerith im 8. Kapitel des Spiels tragen kann, oder das Design von Biggs Waffen ein.

„Final Fantasy VII Remake“ wurde 2020 exklusiv für die PlayStation 4 veröffentlicht. Fast ein Jahr später folgte mit „Final Fantasy VII Remake Intergrade“ eine technisch überarbeitete sowie inhaltlich erweiterte Version des Action-Rollenspiels für PlayStation 5.

Wie gefällt euch die Entwicklung von Clouds Charaktermodell in „Final Fantasy VII“?

