Final Fantasy VII Remake: Livestream für nächste Woche angekündigt

Square Enix hat unlängst einen Livestream zum 25. Jubiläum von „Final Fantasy VII“ angekündigt. Der Stream wurde über den offiziellen Twitter-Account des „Final Fantasy VII“-Remakes bekanntgegeben. Wie in dem dazugehörigen Tweet zu lesen ist, soll die Ausstrahlung zwar sehr kurz sein, jedoch auch viele Informationen mit sich bringen.

Spekulationen über neue Informationen zum zweiten Kapitel

„Wir werden „FINAL FANTASY VII 25th Anniversary Celebration“ streamen. Mit einer Länge von nur etwa 10 Minuten wird es kurz und knapp sein, aber wir haben viele Informationen hineingepackt, also hoffe ich, dass sich jeder auf die Enthüllung freuen kann – Tetsuya Nomura“, so der kürzlich veröffentlichte Tweet.

Im Januar kündigten Tetsuya Nomura und Yoshinori Kitase an, dass weitere Details zum zweiten Teil des „Final Fantasy VII“-Remakes im Laufe des Jahres vorgestellt werden würden . Gleichzeitig baten sie die Community um Geduld und wollten sich noch nicht auf einen konkreten Termin festlegen lassen. Die internen Pläne würden sich kurzfristig immer wieder ändern können, erklärte Kitase damals.

Im Mai dann bestätigte der zuständige Director des „Final Fantasy VII“-Remakes, Tetsuya Nomura, dass es Juni weitere Ankündigungen zum 25. Jubiläum des Originalspiels geben wird. Mit der heutigen Nachricht von Square Enix wissen wir auch, wann diese Ankündigungen eintreffen werden: Der Jubiläums-Stream wird in der Nacht vom 16. zum 17. Juni um 0 Uhr deutscher Zeit auf YouTube und Twitch ausgestrahlt.

Viele Fans hoffen durch die kommende Veranstaltung auf neue Details zum „Final Fantasy VII“-Remakes. Dazu sind jedoch noch weitere Projekte im Zusammenhang mit dem siebten Hauptteil der JRPG-Reihe in Arbeit. Möglich ist, dass bei dem Stream ein Update zu dem mobilen Battle Royale „Final Fantasy VII: The First Soldier“ sowie das ebenfalls für mobile Systeme geplante Rollenspiel „Final Fantasy VII: Ever Crisis“ gezeigt werden.

