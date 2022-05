Final Fantasy 7: Weitere Neuigkeiten im Juni, bestätigt der Remake-Director

Anfang 2022 versprach Square Enix, dass weitere Details zum zweiten Kapitel des Remakes von „Final Fantasy 7“ im Laufe des Jahres herausgegeben werden. Heute wurde dieser Zeitraum möglicherweise eingegrenzt.

Der zuständige Director Tetsuya Nomura gab bekannt, dass im Juni Ankündigungen anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von „Final Fantasy 7“ gemacht werden. Demnach sollten Fans im kommenden Monat die Augen und Ohren offenhalten.

Es ist recht wahrscheinlich, wenn auch nicht klar bestätigt, dass im Zuge der versprochenen Ankündigungen die herbeigesehnten Details zum „Final Fantasy 7 Remake Part 2“ herausgegeben werden. Bestätigt wurden die bevorstehenden Ankündigungen in einem Stream zu „Final Fantasy 7: The First Soldier“.

Final Fantasy steht 2022 im Fokus

Allerdings ist das Jahr 2022 nicht nur ein Meilenstein für „Final Fantasy 7“, sondern für die gesamte Serie. Der Publisher Square Enix gab vor nicht allzu langer Zeit bekannt, dass in diesem Jahr mehrere neue Spiele veröffentlichen werden, sich die Pläne aber auf die bekannteste Franchise konzentrieren sollen.

Unter anderem soll in Kürze ein Trailer zu „Final Fantasy 16“ enthüllt werden. Auch zum Stand der Entwicklung des Rollenspiels gibt es neue Details.

Im Januar betonte Nomura: „Nach der Veröffentlichung von Final Fantasy 7 Remake wurde nun Final Fantasy 7: The First Soldier für den Service geöffnet und als nächstes steht Final Fantasy 7: Ever Crisis in den Startlöchern.“

Das zweite Kapitel des „Final Fantasy 7 Remakes“ befindet sich mindestens seit 2021 in der vollen Entwicklung. Den Angaben des Publishers zufolge wird der Titel hinsichtlich der Erzählung ein wenig vom Original aus dem Jahr 1997 abweichen. Weitere Einzelheiten zu diesem Thema sind hier für euch zusammengefasst.

