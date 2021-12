Yoshinori Kitase: FF7-Universum wird 2022 erweitert und sein Spiel des Jahres

In aktuellen Interviews ließ sich Videospielproduzent Yoshinori Kitase einen kleinen Hinweis auf die Zukunft von "Final Fantasy VII" entlocken. Auch sein persönliches Lieblingsspiel in diesem Jahr gab er bekannt.

In den vergangenen Tagen führte Square Enix-Produzent Yoshinori Kitase Gespräche mit 4Gamer und der Famitsu. Dort verriet er sein Schlüsselwort für 2022, was er sich vom kommenden Jahr wünscht und sein Lieblingsspiel der vergangenen zwölf Monate.

Final Fantasy feiert nächstes Jahr 35. Jubiläum

Gegenüber Famitsu gab er an, dass sein Schlüsselbegriff fürs neue Jahr das 35-jährige Jubiläum der „Final Fantasy“-Reihe ist. Der erste Serien-Ableger erschien nämlich in Japan am 18. Dezember 1987 für das NES. Möglicherweise will der Videospielproduzent damit umfassende Neuigkeiten andeuten. Neben dem Release von „Final Fantasy XVI“ und „Stranger of Paradise“ ist jedenfalls eine Vorstellung vom zweiten Teil des „Final Fantasy VII“-Remakes zu erwarten.

Genau darauf deutet seine nächste Aussage hin: Bei 4Gamer wurde er nach seinem Wunsch für das Jahr 2022 gefragt. Darauf antwortete er, dass sich die neu erschaffene Welt von „Final Fantasy VII“ weiter ausbreiten wird. Zudem hofft er, dass der Mobile-Ableger „Final Fantasy VII The First Soldier“ bei den Fans gut ankommen wird.

Zuletzt nannte Kitase sein Lieblingsspiel des Jahres 2021. Der langjährige Entwickler war besonders von „Deathloop“ begeistert und erklärt dies folgendermaßen: „Zeitschleifen sind in Filmen und Romanen schon immer beliebt gewesen. Es gibt auch einige Spiele, die damit arbeiten, aber ich war beeindruckt, dass sie in einem First-Person-Shooter so gut eingesetzt wurden. Das Online-Invasionssystem mit Julianna ist ebenfalls lobenswert.“

Das „Final Fantasy VII Remake“ ist seit dem 10. Juni als verbesserte Fassung für PS5 erhältlich. Wer sich das Spiel bei PlayStation Plus heruntergeladen hat, kann seit kurzem ein Gratis-Upgrade auf die New-Gen-Version vornehmen. PC-Spieler haben seit dem 16. Dezember im Epic Games Store die Gelegenheit, sich die Neuauflage zu kaufen.

