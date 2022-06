GTA 5 Online: Boni für Führungskräfte, kostenloser Karina Kuruma und Rabatte der Woche

Falls es euch am Wochenende zu heiß ist, könnt ihr in der kühleren Wohnung eine Partie "GTA 5 Online" spielen. Eine neue Eventwoche wartet auf Teilnehmer.

Rockstar Games hat in „GTA 5 Online“ eine neue Eventwoche gestartet, in deren Rahmen Spieler zusätzliche Erfahrungspunkte und GTA$ verdienen können. 50 Prozent mehr GTA$ und RP gibt es beispielsweise bei Import-/Export-Verkaufsmissionen.

Doppelte GTA$ und RP verdienen Spieler in den nächsten Tagen bei Spezialfrachtverkäufen, Premium-Deluxe-Rückführungen, Simeon-Kontaktmissionen, Top Fun und Sumo (Remix).

Ein kostenloser gepanzerter Karin Kuruma, erhältlich bei Southern San Andreas Super Autos, ist wiederum bis zum 22. Juni 2022 erhältlich. Und 1.000.000 GTA$ Rabatt gibt es für alle, die alle sechs Missionen von A Superyacht Life abschließen und die Galaxy-Superyacht bis 6. Juli 2022 kaufen.

Auch in dieser Woche können Spieler in „GTA 5 Online“ wieder am Glücksrad drehen und mit Glück einen Grotti Turismo R gewinnen. Den Grotti Turismo Classic erhalten alle, die in dieser Woche an vier aufeinanderfolgenden Tagen bei LS-Car-Meet-Rennen unter den Top 5 landen.

Bei den Testfahrzeugen der Woche handelt es sich um: Grotti Itali RSX, Grotti Furia und Grotti X80 Proto

Zusatzinhalte auf der PS5 und Xbox Series X/S:

HSW-Premium-Testfahrzeug: Grotti Turismo Classic

Das HSW-Zeitrennen der Woche führt von Terminal zum Mt. Chiliad

Rabatte der Woche

Auch auf neue Rabatte können Spieler in dieser Woche zugreifen. Dazu gehören:

Immobilien-Rabatte:

50 % auf Executive-Büros und Bürogaragen

30 % auf Büro-Anpassungen, Lagerhäuser und Fahrzeug-Lagerhäuser

Fahrzeug-Rabatte:

50 % auf den Pegassi Speeder, Nagasaki Stryder, Enus Cognoscenti (gepanzert) und den Grotti Stinger

40 % auf den Benefactor Krieger, Benefactor Schlagen GT, Benefactor Stirling GT, Bravado Gauntlet Classic Custom und den Grotti Cheetah Classic

30 % auf den Karin Previon, Grotti X80 Proto und den Grotti Furia

GTA+ und Prime Gaming

Mitglieder bei GTA+ erhalten in diesem Monat den Gunrunning-Bunker im Raton Canyon und die mobile Kommandozentrale kostenlos. Hinzukommen doppelte GTA$ und RP bei Double Down, kostenlose Bekleidung und Accessoires und mehr.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Prime Gaming-Mitglieder, die ihre Konten verknüpft haben, erhalten 100.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen dem 16. und 22. Juni spielen. Für frische Verknüpfungen gibt es nochmals 100.000 GTA$, in Summe also 200.000 GTA$.

Prime-Gaming-Mitglieder, die zudem GTA+ abonniert haben, bekommen weitere 100.000 GTA$ als Bonus, insgesamt also 300.000 GTA$ für eine Woche.

Weitere Meldungen zu GTA 5, GTA 5 Online.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren