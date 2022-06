Construction Simulator: Im September geht’s auf die Baustelle – Ankündigungstrailer

Nicht weniger als „den größten Bauarbeitssimulator“ kündigte Astragon Entertainment heute an. Ab dem 20. September dieses Jahres dürfen sich die PS5- und PS4-Spieler auf die Baustelle begeben. Wie genau das Spielprinzip aussieht, erklärte der zuständige Senior Marketing Manager. Zum Schluss könnt ihr euch noch den Ankündigungstrailer ansehen, der zahlreiche Spielszenen zeigt.

In diesem Simulator soll der berufliche Alltag eines Bauarbeiters so realistisch wie nur möglich dargestellt werden. Der Spieler wird mit allen möglichen Herausforderungen konfrontiert, die auf einer Baustelle auftreten können. Dabei sollen eine moderne Grafik, eine glaubwürdige Physik und ein Tag-Nacht-Zyklus den höchstmöglichen Realismus gewährleisten.

Zwei verschiedene Open World-Schauplätze dürfen die virtuellen Bauarbeiter völlig umkrempeln. Einer davon liegt in den USA, der andere in Deutschland. In Sunny Haven lautet die Aufgabe, einen Hafen für Touristen attraktiv zu machen. In Friedensberg hingegen arbeitet ihr an Lösungen für erneuerbaren Energien und müsst die Infrastruktur der Stadt verbessern.

Für die Arbeit greifen die Spieler auf lizensierte Nutzfahrzeuge von Liebherr, BELL, CASE und Caterpillar zurück. Erstmals kommen die Marken DAF, Cifa und Doosan vor. Auch Engelbert Strauss ist im Spiel, die für passende Arbeitskleidung sorgen. Insgesamt sind über 70 Fahrzeuge, Maschinen und Kleidungsstücke enthalten.

DualSense-Features unterstützen euch

Auch bei diesem Spiel kommen die Funktionen des PS5-Controllers zum Einsatz. Dank des haptischen Feedbacks könnt ihr die voneinander abweichenden Terrains spüren. Jede Unebenheit könnt ihr über den Controller wahrnehmen. Das hilft euch dabei, die tonnenschweren Baumaschinen genauer zu steuern und Unfälle zu vermeiden. Wenn ihr beispielsweise dazu neigt, aus der Kurve zu fliegen, signalisieren euch das noch rechtzeitig die adaptiven Trigger.

Einen weiteren Simulator stellte übrigens gestern Expansive Worlds vor. Dort dürfen Hobby-Angler die Rute auswerfen:

Alleine baggern müsst ihr übrigens nicht. Zusätzlich an Bord ist ein Koop-Modus für bis zu vier Spieler.

Schaut euch jetzt den Ankündigungstrailer an:

